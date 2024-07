Alvina Verecondi scortecci: aperitivo esclusivo nella villa Verecondi scortecci

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Per tutti i fan che hanno seguito e sostenuto Alvina Verecondi Scortecci durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, una sorpresa speciale è in arrivo. La ex naufraga ha conquistato il cuore del pubblico durante la sua avventura in Honduras, raggiungendo la prestigiosa posizione tra i sei finalisti. In particolare, ha instaurato un legame significativo con Edoardo Franco, un altro ex naufrago. I due si preparano ora ad incontrare i loro sostenitori in un evento esclusivo che si terrà nella rinomata Villa Verecondi Scortecci situata nel Veneto.

Dettagli dell’Evento: Scopriamo i Piani dall’Aperitivo alla Cena

Le novità e i dettagli sull’evento sono stati diffusi attraverso i canali social di Alvina, che ha annunciato un aperitivo e una cena speciali che si svolgeranno il prossimo 27 luglio nella sua splendida dimora. Il menù proposto per l’aperitivo include un ricco tagliere di formaggi con marmellate assortite, salumi tipici del territorio e pane fresco fatto in casa. Per la cena, invece, è previsto un gustoso risotto allo zafferano con riduzione di albicocche e liquirizia, seguito da un piatto principale di cappello del prete con fondo alla ciliegia, purè di carote e aioli. Per concludere in dolcezza, sarà proposta un’irresistibile Tarte Tatin di albicocche con zabaione speziato. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di prosecco, vini bianchi, rossi e metodo classico.

Incontro Emozionante con i Fan: Alvina ed Edoardo si Preparano per l’Evento

Il prossimo sabato, Alvina e Edoardo avranno l’opportunità di trascorrere del tempo con coloro che li hanno sostenuti durante l’avventura televisiva. L’incontro promette di essere emozionante e coinvolgente, offrendo ai fan l’occasione unica di vivere un’esperienza indimenticabile con i propri idoli. L’aperitivo e la cena saranno un’occasione speciale per i sostenitori di Alvina ed Edoardo di incontrare di persona i due ex naufraghi e condividere momenti unici in un’ambientazione suggestiva e esclusiva, la Villa Verecondi Scortecci.