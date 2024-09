Amadeus trattiene il fiato: il suo passaggio a Discovery e il supporto della moglie Giovanna Civitillo

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il mondo dello spettacolo italiano osserva con attenzione il nuovo corso di Amadeus. A seguito del trasferimento dal suo storico ruolo in Rai a Discovery, il presentatore sta affrontando sfide inaspettate, pur mantenendo il supporto costante della moglie, Giovanna Civitillo. Un cambiamento che, sebbene non abbia portato subito i risultati sperati in termini di ascolti, è visto da Amadeus come un’opportunità di crescita e avventura.

Il cambiamento professionale di Amadeus

Le prime difficoltà con il nuovo programma

Amadeus, noto conduttore di successo, ha recentemente lanciato il programma “Chissà chi è” sul canale Nove. Purtroppo, i risultati iniziali non sembrano all’altezza delle aspettative, con una media di ascolti attorno al 3,5%. Il suo programma, pur essendo una rivisitazione di “I soliti ignoti”, non è riuscito a colpire il pubblico come sperato, con poco più di 700.000 spettatori. Queste cifre potrebbero essere motivo di preoccupazione, ma il conduttore mantiene una visione positiva: “Comincio con entusiasmo e curiosità”, afferma, riflettendo sulla necessità di cambiamenti dopo tanti anni trascorsi in un ambiente familiare come la Rai.

L’analogia calcistica del cambio di squadra

In un’intervista, Amadeus ha fatto un’interessante analogia con il mondo del calcio: “A 62 anni inizia il suo secondo tempo”. Racconta di come il passaggio a una nuova rete sia simile a cambiare squadra. “È come quando cambi club; si inizia una nuova avventura con grandi ambizioni, ma in un campionato diverso”. Questo riflette il suo desiderio di accettare nuove sfide e sperimentare l’adrenalina di una carriera in evoluzione, similmente a un calciatore che cerca di vincere con una nuova maglia.

Il sostegno della moglie

Un pilastro nella vita di Amadeus

Mentre il suo mondo professionale subisce trasformazioni, Amadeus trova conforto e stabilità nella figura di Giovanna Civitillo. “È la parte più vivace della coppia e la più ragionevole”, spiega. Questa sinergia li ha portati a condividere una connessione profonda nel loro rapporto. La presenza di Giovanna non è solo un supporto emotivo, ma una guida che lo aiuta a prendere decisioni ponderate. Loro stessi parlano di una sorta di telepatia, una complicità che ha preso vita negli anni.

La visione di Giovanna sul cambiamento

Giovanna, anch’essa parte integrante di questa nuova fase, esprime il suo entusiasmo per il cambiamento e il suo desiderio di vedere Amadeus impegnato in nuove avventure. “Vedo in Ama la gioia di affrontare una nuova avventura”, sottolinea. Per lei, il ritorno a Milano ha rappresentato un’opportunità per trascorrere più tempo insieme, un aspetto che entrambi considerano fondamentale per il loro benessere.

La vita privata di Amadeus e la sua famiglia

Il bilanciamento tra lavoro e famiglia

Amadeus e Giovanna non sono solo partner nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Si dividono i compiti domestici con Giovanna che si occupa della spesa e degli studi di loro figlio José, mentre Amadeus gestisce i piccoli lavori in casa. La loro relazione si basa su un equilibrio di responsabilità e affetto, che permette anche ai figli di crescere in un ambiente stimolante e sereno.

Il rapporto con i figli

Riflettendo sul suo ruolo di padre, Amadeus si descrive come un genitore presente. Con due figli, Alice e José, entrambi i genitori si sforzano di mantenere un ambiente aperto e supportivo. Alice, che ha già un percorso nel campo della moda, e José, giovane calciatore, traggono beneficio dal sostegno e dalla guida dei genitori, che vogliono che i figli perseguano le loro passioni con serietà e impegno.

Un futuro da esplorare

L’inizio di una nuova era

Con la sua nuova avventura in Discovery, Amadeus si dimostra aperto alla possibilità di esplorare nuove idee e progetti. Ha espresso apprezzamento per la professionalità e l’ambizione che ha trovato nella nuova rete, dando un chiaro messaggio di fiducia nel futuro. La sua intenzione è continuare a sperimentare e a portare freschezza nel suo lavoro, con la speranza di raggiungere nuovi traguardi.

Amicizie e relazioni professionali

Il rapportarsi con figure importanti come Fiorello e Fabio Fazio segna anche la continua evoluzione dei suoi legami. Amadeus ha dichiarato di considerare Fiorello come un grande amico e fonte di ispirazione, mentre il suo incontro con Fazio è previsto per un evento imminente. Questi rapporti potrebbero aprire nuove strade professionali e lasciare la porta aperta a collaborazioni future.

Il cammino di Amadeus è in piena evoluzione, e mentre affronta questa nuova fase lavorativa, il suo legame con Giovanna e la sua famiglia rimangono il fulcro della sua vita, un elemento chiave nel sostenerlo attraverso le sfide e le opportunità imminenti.