Amici: Ayle intenzionata a lasciare il programma, Holden svela segreti su Simone

Ayle prende una decisione: lasciare Amici 23

Durante l’ultima puntata di Amici 23, andata in onda domenica 4 febbraio 2024, il cantante Ayle ha annunciato la sua decisione di lasciare il talent show di Canale 5. La sua assenza in studio ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi, che ha chiesto spiegazioni. Ayle ha spiegato di essere insoddisfatto delle sue ultime esibizioni e dei risultati in classifica, che lo hanno visto arrivare penultimo con il suo nuovo inedito. Questo ha portato il cantante a prendere una decisione drastica.

Ayle si confida con la sua insegnante

Ayle ha spiegato alla sua insegnante, Anna Pettinelli, che ha deciso di lasciare il talent show perché sente di non meritare i pessimi risultati ottenuti recentemente. Ha ammesso di non riuscire a essere se stesso in studio durante le puntate, e questo potrebbe essere il motivo principale dei suoi scarsi risultati in classifica. Ayle ha chiesto di poter cantare di nuovo il suo inedito in studio, in presenza di Lalla e Anna, per cercare di superare le sue difficoltà.

Ayle riflette sulla sua decisione

Nonostante i tentativi di convincimento da parte di Anna Pettinelli, Ayle sembra irremovibile nella sua decisione di lasciare Amici. Tuttavia, dopo un confronto con Lucia, che gli ha consigliato di non abbandonare questa grande opportunità di visibilità, il cantante ha deciso di restare nel talent show. La sua scelta finale è stata accolta con sollievo da parte di tutti.

Simone lascia Amici 23

Nella stessa puntata, il ballerino Simone ha dovuto dire addio definitivamente ad Amici 23, come deciso dal suo professore Emanuel Lo. La sua partenza ha suscitato molta tristezza tra i suoi compagni, con lacrime da parte di Nicholas, Gaia e Martina. Anche Holden, che ha ricevuto il libro “Il giovane Holden” come regalo da Simone, è stato visibilmente colpito dalla sua eliminazione. Simone ha ricevuto una sorpresa importante prima di lasciare il programma: il coreografo Adriano Bolognino gli ha chiesto di presentarsi a delle audizioni per un suo progetto.

Malìa affronta le difficoltà

Il percorso di Malìa ad Amici 23 continua ad essere pieno di ostacoli. Il rapper è arrivato ultimo nella nuova classifica di domenica, confermando una tendenza negativa. Il professore Rudy Zerbi gli ha chiesto di dare il massimo e di continuare a lavorare duramente per migliorare le sue performance. Malìa dovrà affrontare questa sfida con determinazione e impegno per riuscire a risalire la classifica.

