Andrea Giambruno elogia Giorgia Meloni come “la donna più importante” nella politica italiana

Andrea Giambruno: il ritorno dopo la fine della storia con Giorgia Meloni

Dopo un periodo di lontananza dai riflettori, Andrea Giambruno è tornato a farsi sentire. L’ex giornalista di Rete Quattro, che ha recentemente concluso la sua relazione con Giorgia Meloni, ha deciso di prendersi del tempo per guarire dalle ferite e riflettere sulla sua vita. Tuttavia, durante un’intervista pubblica al Teatro Manzoni di Roma con Candida Morvillo, Giambruno ha voluto parlare del suo passato con una certa nostalgia.

Rispondendo alla domanda su cosa rappresenti Giorgia per lui, Giambruno ha dichiarato senza mezzi termini: “Questa è l’unica domanda a cui risponderò, perché non è una terapia di gruppo. Per me, Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che abbiamo formato una famiglia insieme. È una persona fantastica per me, e questo è tutto ciò che posso dire“.

Andrea Giambruno come padre: l’importanza dell’esempio materno

Parlando invece del suo rapporto con la figlia di sette anni, Ginevra, Giambruno ha voluto sottolineare: “Non posso dire di essere un bravo padre grazie a me stesso, spero che mia figlia prenda esempio dalla madre“. Ha poi aggiunto: “Sono una persona per bene e spero che mia figlia lo sappia. Ho vissuto le mie storie d’amore come tutti gli altri, senza categorizzarle. Sono esperienze che fanno parte della vita e che insegnano. Non sono preoccupato per l’educazione sentimentale di mia figlia, perché se le insegno come relazionarsi con gli altri, lei imparerà a gestire le difficoltà che incontrerà nel corso della sua vita“.

In definitiva, Giambruno si concentra ora sull’educazione e la crescita della figlia. Dopo lo scandalo dei suoi fuorionda, il giornalista ha deciso di riprendere in mano la sua vita, concentrandosi sulle persone a lui care: “Quando siamo piccoli, tendiamo a giudicare i nostri genitori. Spero che un giorno mia figlia possa giudicarmi per tutto l’amore che le ho dedicato“.

