Angelina Mango lancia un appello nel suo video dopo Sanremo, il premio potrebbe causarle problemi

Angelina Mango smarrisce la custodia del premio di Sanremo 2024

La cantante Angelina Mango ha lanciato un appello su Instagram dopo aver smarrito la custodia del premio ricevuto al Festival di Sanremo 2024. Dopo la lettura del verdetto da parte di Amadeus e Fiorello, la cantante ha rivelato di essere alla ricerca disperata della custodia del premio. In un video pubblicato su Instagram, Angelina mostra la soluzione di fortuna che ha trovato per proteggere il premio: una busta.

L’appello di Angelina Mango su Instagram

Angelina Mango ha condiviso il suo disagio con i suoi follower su Instagram, mostrando la busta che ha utilizzato per proteggere il premio di Sanremo. Nel video, la cantante esprime la sua frustrazione per aver perso la custodia originale e chiede aiuto ai suoi fan per ritrovarla. “Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo. Io vado in giro così, non è fattibile”, afferma Angelina nel video.

La reazione dei fan di Angelina Mango

I fan di Angelina Mango hanno risposto all’appello della cantante con messaggi di sostegno e solidarietà. Molti hanno espresso la loro speranza che la custodia del premio venga ritrovata al più presto. Alcuni fan hanno anche suggerito di contattare l’organizzazione del Festival di Sanremo per chiedere assistenza nella ricerca della custodia smarrita.

“Spero che tu riesca a ritrovare la custodia del premio. Non ti preoccupare, i tuoi fan sono qui per sostenerti!” – ha commentato un fan.

“Hai fatto un’ottima performance a Sanremo e meriti di avere la custodia del premio. Spero che venga ritrovata presto!” – ha scritto un altro fan.

La cantante ha ringraziato i suoi fan per il sostegno e ha promesso di tenere tutti aggiornati sulla ricerca della custodia smarrita. “Grazie a tutti per il vostro supporto. Vi terrò informati su qualsiasi sviluppo riguardo alla custodia del premio”, ha dichiarato Angelina.

La scomparsa della custodia del premio di Sanremo è sicuramente un contrattempo per Angelina Mango, ma la cantante può contare sul sostegno dei suoi fan nella ricerca della custodia smarrita. Speriamo che il premio venga ritrovato al più presto e che Angelina possa tornare a mostrare con orgoglio il suo successo al Festival di Sanremo 2024.

