Annalisa delusa dal podio a Sanremo: rivela tutto con il Tapiro d’Oro

Annalisa al Festival di Sanremo 2024: la verità sul video virale

Annalisa, cantante di successo e ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2024. Durante la proclamazione del podio, un video in cui sembra piangere ha fatto il giro dei social, suscitando diverse interpretazioni. Molti utenti hanno pensato che fosse delusa per non aver vinto, mentre altri hanno sostenuto che fosse semplicemente emozionata. Per svelare la verità, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha raggiunto Annalisa a Carcare, in provincia di Savona, consegnandole anche il Tapiro d’Oro.

Durante l’intervista, Annalisa ha chiarito la sua reazione al video virale: “Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto”. La cantante ha smentito che la sua espressione fosse dovuta a una cocente delusione per non aver vinto. Già il giorno dopo la conclusione del Festival, Annalisa aveva dichiarato di essere emozionata, cercando di placare le voci che circolavano su di lei.

Durante l’intervista, Valerio Staffelli ha anche chiesto a Annalisa la sua opinione sul caso del rigassificatore nella sua città, Savona. La cantante ha risposto: “Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero”.

Annalisa: tra i favoriti ma senza la vittoria

Annalisa era considerata una delle favorite per la vittoria finale al Festival di Sanremo 2024. Molti esperti e ascoltatori avevano previsto un grande successo per la cantante. Tuttavia, come spesso accade, essere tra i favoriti può diventare un’arma a doppio taglio. Le pressioni e le aspettative aumentano, e se alla fine non si raggiunge la vittoria, può rimanere un po’ di amarezza.

Nonostante ciò, Annalisa ha comunque ottenuto un ottimo risultato, piazzandosi al terzo posto dietro a Geolier, un outsider della kermesse, e ad Angelina Mango, la vincitrice del Festival. In particolare, la sua performance nella serata delle cover, in cui ha interpretato il celebre brano “La Rondine” del suo compianto padre, è stata superba.

Annalisa: un bilancio positivo al Festival di Sanremo

Durante l’intervista con Valerio Staffelli, Annalisa ha fatto un bilancio positivo della sua esperienza al Festival di Sanremo 2024. Sorridendo, ha dichiarato: “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’Oro. Più di così…”. Nonostante non abbia vinto il primo posto, la cantante si è mostrata soddisfatta del suo percorso e del riconoscimento ottenuto.

Annalisa ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico. Nonostante la delusione di non aver vinto, ha dimostrato di essere una grande artista e di avere ancora molto da offrire al mondo della musica.

