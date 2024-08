Anomala discrasia nei tabulati telefonici di Liliana Resinovich: i dettagli emersi dagli accertamenti

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un recente sviluppo nelle indagini riguardanti la scomparsa di Liliana Resinovich ha rivelato importanti incongruenze tra i dati telefonici e le informazioni memorizzate nel suo cellulare. La questione è emersa durante gli accertamenti tecnici sul dispositivo della donna, portando a richieste di estensione della consulenza tecnica da parte del legale del marito.

Le anomalie nei dati telefonici

Discrepanze tra tabulati e memorizzazioni

Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovich, ha reso noti i risultati di indagini tecniche che hanno messo in evidenza una “discrasia anomala” tra quanto registrato dai tabulati telefonici e i dati conservati nel cellulare di Liliana. Questo elemento ha suscitato interrogativi significativi sulla cronologia delle attività telefoniche della donna e sulla sua scomparsa avvenuta nel dicembre 2021.

In particolare, tra le 11:24 e le 13:06, il dispositivo di Liliana è rimasto a casa, ma i tabulati telefonici mostrerebbero attività registrata in quel lasso di tempo. Questo solleva interrogativi sulla veridicità delle informazioni fornite dai tabulati e suggerisce la possibilità di manomissioni o di un utilizzo diverso del telefono rispetto a quanto si credeva inizialmente.

L’orario cruciale e la cancellazione della chiamata

Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione degli investigatori è la chiamata tra Liliana e un amico, Claudio Sterpin, avvenuta il 14 dicembre 2021 alle 8:22. Questa comunicazione risulta completamente cancellata dal cellulare della donna, generando ulteriori domande riguardo all’eventualità che il telefono abbia subito modifiche dopo la scomparsa. La cancellazione di una chiamata così significativa, in un momento tanto delicato, non può certo essere considerata un favorevole indicatore di trasparenza.

Le indagini ora si concentrano su questa coincidenza misteriosa, in quanto potrebbe indicare un possibile tentativo di celare informazioni utili all’accertamento della verità. L’associazione temporale tra la scomparsa e le anomalie nel dispositivo solleva la necessità di approfondimenti e scrutini più severi riguardo all’uso del telefono e ai contatti interpersonali della donna.

Richieste di ulteriori accertamenti

L’importanza della consulenza tecnica estesa

Di fronte a elementi così ambigui, il legale di Sergio Resinovich ha chiesto un’estensione della consulenza tecnica per analizzare più dettagliatamente le anomalie nei dati telefonici. Questa richiesta è mirata a chiarire le eventuali manipolazioni delle informazioni, per ottenere un quadro più chiaro della situazione e per determinare eventuali responsabilità.

La consulenza tecnica potrebbe coinvolgere esperti in analisi forense digitale, i quali potrebbero fornire un’approfondita analisi del dispositivo per recuperare dati cancellati o per comprendere meglio il funzionamento dei sistemi di registrazione delle chiamate. Tale approfondimento è essenziale per ricostruire le ultime ore di vita di Liliana e per esplorare ogni possibile pista investigativa utile alla soluzione del caso.

Implicazioni per l’indagine

Questo nuovo sviluppo ha quindi delle implicazioni notevoli sull’intero caso di scomparsa. Le anomalie nei dati telefonici potrebbero influenzare la direzione delle indagini, portando a esplorare nuovi scenari e a interrogare ulteriori testimoni. Le autorità competenti sono chiamate a intervenire con maggiore lucidità per riempire i vuoti informativi e portare alla luce la verità su una vicenda che continua a suscitare forte emozione nella pubblica opinione.