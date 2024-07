Anticipazioni serie tv rai 2024-2025: titoli più attesi e novità in arrivo

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Francesca Monti

L’annuncio dei palinsesti Rai per la stagione 2024-2025 a Roma ha creato un’effervescenza tra gli appassionati di serie tv e fiction. Le aspettative sono alte per i ritorni di serie amate e i nuovi prodotti in arrivo.

brennero: Trama e Personaggi della Miniserie Thriller

La miniserie “Brennero” debutterà il 16 settembre, con Matteo Martari ed Elena Radonicich come protagonisti in una trama avvincente ambientata in provincia di Bolzano. La pm Eva e l’ispettore Paolo si troveranno a caccia del “Mostro di Bolzano”, un killer seriale tedesco con sei omicidi alle spalle.

don matteo 14: Raoul Bova e il Nuovo Percorso del Prete Detective

Il 17 ottobre ritorna “Don Matteo” con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, un prete dal passato misterioso che collaborerà con il Maresciallo Cecchini per risolvere casi intricati.

mike: Claudio Gioè nei Panni di Mike Bongiorno

Il biopic su Mike Bongiorno, interpretato da Claudio Gioè, arriverà il 21 e 22 ottobre per raccontare la vita del celebre conduttore televisivo, con particolare focus sui successi sul piccolo schermo e nella sfera privata.

i casi di teresa battaglia: Il Ritorno del Commissario Battaglia

La seconda stagione delle indagini del commissario Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, si svolgerà tra le montagne del Friuli Venezia Giulia, affrontando un “cold case” e problemi di salute.

l’amica geniale: La Conclusione della Saga di Elena Ferrante

La quarta stagione de “L’amica geniale” arriverà il 11 novembre, narrando il legame tra Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.

libera: Lunetta Savino come giudice dal Doppio Volto

“Lìbera”, con Lunetta Savino, racconterà la storia di una giudice che, in un momento critico, collaborerà con un criminale in un’indagine segreta e avventurosa.

leopardi: La Vita e le Opere del Poeta Giacomo Leopardi

La miniserie su Giacomo Leopardi, diretta da Sergio Rubini, ripercorrerà la vita del poeta con attori come Leonardo Maltese, Alessio Boni e Giusy Buscemi.

mina settembre 3: Serena Rossi alla Ricerca della Stabilità

Nel 2025, Serena Rossi tornerà con “Mina Settembre 3” nelle avventure dell’assistente sociale alle prese con una vita sentimentale complessa.

belcanto: Vittoria Puccini e le Figlie in Cerca di Libertà

“Belcanto”, nel contesto dell’Ottocento, seguirà le vicende di Maria e delle figlie Antonia e Carolina, interpretate da Vittoria Puccini, Caterina Ferioli e Adriana Savarese.

mare fuori 5: Nuova Stagione, Vecchi e Nuovi Volti

La quinta stagione di “Mare Fuori”, prevista per il 2025, introdurrà nuovi personaggi e confermerà volti storici per un’ulteriore sfida piena di misteri e avventure.

Questo articolo offre uno sguardo dettagliato sulle serie tv e le fiction Rai in arrivo per la prossima stagione, presentando trame avvincenti e ritorni attesi con entusiasmo dai telespettatori.