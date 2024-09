Antonino Spinalbese torna in TV e parla del suo rapporto con Belen Rodriguez in Ciao Maschio

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Redazione

Antonino Spinalbese, noto parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez, è tornato alla ribalta dopo un periodo di assenza dal mondo dello spettacolo. Recentemente ospite del programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo, Spinalbese ha offerto uno spaccato della sua vita personale, parlando della sua celebre relazione con la showgirl, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì.

Il legame tra Antonino e Belen

Un rapporto complesso e a fasi alterne

Durante l’intervista, Antonino Spinalbese ha svelato alcuni dettagli sulla sua relazione con Belen Rodriguez, una storia segnata da alti e bassi. Spinalbese ha descritto entrambi come “lunatici“, sottolineando come la loro intesa fosse più complicata di quanto potesse apparire dall’esterno. “Siamo due lunatici; adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto,” ha dichiarato. Queste parole mettono in evidenza la rottura di diversi schemi relazionali, che rispetto al passato oggi sembrano essere più gestibili.

In particolare, l’ex compagno di Belen ha evidenziato le tensioni che ancora oggi caratterizzano il loro rapporto. “Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo,” ha detto, lasciando intendere che nonostante i dissapori, entrambi cercano di mantenere una comunicazione per il bene della figlia.

L’importanza della comunicazione

Spinalbese ha riconosciuto che la comunicazione è un aspetto cruciale nel loro rapporto, non solo legato al loro passato, ma anche al presente. Trovando un equilibrio sembra essere la chiave per gestire i momenti di tensione. “Delle volte inizia lei, altre volte io,” ha aggiunto, sottolineando l’impossibilità di definire un determinato comportamento da parte loro. La consapevolezza dei problemi relazionali è un segnale di maturità e crescita personale.

Nuove relazioni e insegnamenti dal passato

Una vita privata in evoluzione

Dopo la relazione con Belen, Antonino ha rivelato di aver intrapreso una nuova storia sentimentale, questa volta con una ragazza più giovane di lui. “Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me,” ha dichiarato, riflettendo su come la sua esperienza passata lo abbia fatto crescere. Spinalbese ha candidamente ammesso che “sbagliando si impara,” un concetto che dimostra quanto sia consapevole delle dinamiche relazionali che lo hanno accompagnato nel tempo.

La nuova compagnia di Spinalbese è Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice classe ’98 originaria di Genova, con cui pare essere molto felice. Anche se non ha rivelato dettagli specifici sulla loro relazione, i frequenti post sui social sembrano insinuare una certa complicità tra i due. Con le sue recenti dichiarazioni, Antonino ha dimostrato di non temere di aprirsi riguardo alla sua vita privata, un passo importante per chi, come lui, sta cercando di riemergere sotto i riflettori.

Infine, l’ospitata in “Ciao Maschio” segna non solo il suo ritorno in televisione, ma anche una fase di riflessione e crescita personale, mostrando al pubblico un Antonino Spinalbese più maturo e consapevole della sua storia.