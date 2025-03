Anzio, infermiera aggredita al pronto soccorso: denuncia per lesioni

Ultimo aggiornamento il 18 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

L’episodio di violenza è accaduto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 marzo, poco dopo le 5:00, all’interno del pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Un’infermiera, mentre svolgeva il suo lavoro, è stata aggressa dal padre di un piccolo paziente che le aveva chiesto di “fare in fretta”, accusandola di perdere tempo prezioso.

Un incontro che si trasforma in violenza: la dinamica dei fatti

Era una normale mattina d’inizio settimana quando una coppia di genitori si è presentata al pronto soccorso con il loro figlioletto, che mostrava difficoltà respiratorie. Nonostante il bimbo sia stato preso subito in cura, il padre, un uomo di 56 anni, non ha esitato a sfogare la sua frustrazione sull’infermiera, accusandola di non agire abbastanza velocemente. Dopo aver lanciato pesanti accuse, l’uomo ha aggredito fisicamente la professionista, prendendola per il collo e schiaffeggiandola.

Le conseguenze dell’aggressione: l’infermiera denuncia il fatto

Subito dopo l’incidente, l’infermiera, una donna di 50 anni, è stata soccorsa e medicata all’interno dello stesso ospedale. La diagnosi ha confermato lesioni che le hanno imposto una prognosi di 5 giorni. Nonostante lo shock, l’infermiera ha reagito con coraggio, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e denunciando l’accaduto. Gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno sono giunti sul posto, identificando prontamente l’aggressore.

L’uomo denunciato per lesioni personali

L’aggressore, dopo essere stato identificato dalle autorità, è stato denunciato per lesioni personali ai sensi dell’articolo 583 del codice penale. La violenza gratuita subita dalla professionista della salute ha suscitato grande indignazione tra i colleghi e nella comunità locale, mettendo in luce il crescente problema delle aggressioni al personale sanitario.

Un segnale di allarme per la sicurezza del personale ospedaliero

Questo episodio non è un caso isolato. Le violenze ai danni del personale sanitario sono in aumento, alimentate spesso da situazioni di stress, ansia e paura. Le aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli operatori sanitari stanno diventando una preoccupazione crescente in tutta Italia, sollevando la necessità di provvedimenti più efficaci per proteggere chi lavora quotidianamente per salvare vite.

La comunità e le istituzioni devono riflettere su come migliorare la sicurezza e il rispetto in ospedali e pronto soccorso, luoghi dove la violenza non dovrebbe mai avere posto.