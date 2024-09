Aperitivo con delitto “L’erba cattiva”: una serata di mistero e divertimento al Teatro Interno 13

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Sabato 5 ottobre, il Teatro Interno 13, situato in via Casilina 431 a Roma, ospiterà un evento intrigante che unisce un aperitivo a un appassionante spettacolo interattivo. Con un costo di 15 euro, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un mistero avvincente dal titolo “L’erba cattiva”, scritto e interpretato da Piera Fumarola, insieme a Aldo Giordiani. L’evento, aperto a un pubblico dai 10 anni in su, promette di coinvolgere gli spettatori in un’indagine avvincente mentre gustano deliziosi stuzzichini.

Dettagli sull’evento

Orari e modalità di partecipazione

L’evento avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo che offre la possibilità di socializzare e prepararsi per la serata. Alle 20:00, il sipario si alzerà e i partecipanti saranno avvolti in un’atmosfera di mistero e suspense. È importante notare che il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 persone, il che garantisce un’esperienza intima e coinvolgente per tutti.

Il prezzo e il contesto stilistico

Il biglietto di 15 euro include sia l’aperitivo che l’accesso allo spettacolo, un prezzo accessibile che promuove l’arte del teatro a livello locale. L’originalità di questo evento risiede nell’abilità di combinare l’arte con la gastronomia, rendendolo una proposta ideale per chi cerca una serata diversa nella capitale.

La trama di “L’erba cattiva”

Un delitto da risolvere

La pièce teatrale esplora il misterioso omicidio della proprietaria di un bed & breakfast, immergendo gli spettatori in una narrazione intrisa di colpi di scena. Diversi personaggi affiancheranno il pubblico in questo viaggio nel mistero: un’attrice in declino, una psicologa criminale, un vicino avido, una nipote ambigua, e un OSPITE a sorpresa. Ognuno di questi personaggi possiede un movente sospetto, ma tutti sembrano avere un alibi di ferro, complicando notevolmente la questione.

Un commissario e il pubblico come detective

Il commissario Loveggono, protagonista dello spettacolo, invita il pubblico a collaborare per risolvere il caso. Questo elemento interattivo stimola la partecipazione attiva delle persone presenti, trasformandole in veri e propri detective, mentre cercano di raccogliere indizi e formulare teorie per giungere alla verità. La combinazione di divertimento e sfida intellettuale sembra essere l’ingrediente chiave per una serata memorabile.

Un’esperienza teatrale unica

Un palco per il coinvolgimento

L’aspetto interattivo dello spettacolo non solo lo rende divertente, ma permette anche di coinvolgere il pubblico a un livello più profondo. Gli spettatori non sono semplici osservatori; diventano parte integrante della trama, influenzando gli sviluppi della storia con le loro scelte e intuizioni. Ciò rende ogni replica di “L’erba cattiva” un’esperienza unica e irripetibile.

Un ambiente accogliente e originale

In aggiunta alla trama avvincente, il Teatro Interno 13 offre un’atmosfera accogliente e familiare che incoraggia l’interazione sociale. La location, situata nel quartiere Casilina – Torpignattara, è di per sé un valore aggiunto, contribuendo a un contesto che celebra la cultura e il teatro in tutti i suoi aspetti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3383609134 o inviare un’email a petracheng@yahoo.it. Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata ricca di mistero e intrattenimento!