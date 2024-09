Apertura impianti di risalita a Breuil-Cervinia: la stagione invernale 2023-2024 si avvicina

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La stagione sciistica nel comprensorio del Cervino Ski Paradise è pronta per iniziare, con l’apertura degli impianti di risalita prevista per sabato 26 ottobre 2023. Gli appassionati di sport invernali possono già pregustare un lungo calendario di attività che si estenderà fino al 7 settembre 2025. Con una neve precocemente caduta a metà settembre, l’area si prepara ad accogliere sciatori, snowboarder e alpinisti, offrendo una vasta gamma di opportunità per divertirsi sulla neve.

La stagione sciistica senza interruzioni

Un rinnovato impegno per il territorio

L’azienda Cervino spa ha annunciato che, per il secondo anno consecutivo, non ci saranno pause tra le stagioni invernali ed estive. Questo approccio strategico non solo risponde alla crescente domanda di sport in alta quota, ma incentiva anche il turismo nella regione. La possibilità di praticare sci e snowboard insieme ad escursioni estive, come il trekking verso Zermatt o il Piccolo Cervino, offre ai visitatori un’esperienza unica e diversificata.

La connettività sci ai piedi tra Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt, che include un totale di 350 chilometri di piste, rappresenta uno dei punti di forza del comprensorio. Ogni angolo della zona è progettato per garantire pura adrenalina e avventura, creando così un magnete per gli amanti degli sport invernali. La continua innovazione delle strutture e delle piste contribuisce a mantenere alta l’attrattiva della località, rendendola una delle mete più ambite al mondo per gli sportivi e non solo.

L’innovativa seggiovia Goillet

Un miglioramento a servizio degli sciatori

Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti, in fase di apertura verrà introdotta la nuova seggiovia Goillet, un impianto innovativo a sei posti con ammorsamento automatico. Questa nuova seggiovia sostituirà il vecchio impianto, consentendo un transito più veloce e comodo per raggiungere le meravigliose piste che si trovano sopra l’omonima diga.

Grazie a schienali riscaldati, poggiapiedi singoli e cupole di protezione trasparenti, questa seggiovia offrirà una comodità senza precedenti anche durante le giornate più fredde. Il tempo di percorrenza sarà ridotto della metà, passando da dieci a cinque minuti per il tragitto che conduce da 2.692 metri fino a 3.093 metri di altitudine. Con una portata massima di 2.400 passeggeri all’ora, il nuovo impianto si propone di gestire efficacemente l’afflusso di utenti, garantendo un’esperienza di accesso alle piste fluida e senza attese eccessive.

In aggiunta, il sistema Ecodrive, presente nella nuova seggiovia, regolerà automaticamente la velocità in base al numero di sciatori in attesa, migliorando ulteriormente l’efficienza dell’impianto. Questa tecnologia innovativa non solo ottimizza il tempo di attesa ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile delle risorse.

Anticipazioni sulla stagione e eventi in programma

Attività, eventi e iniziative per tutti

La stagione 2023-2024 promette di essere ricca di eventi e iniziative, preparate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore, dagli sportivi più esperti ai principianti. Sono previsti eventi dedicati allo sci e al freestyle, con gare di vario genere che attireranno atleti da diverse regioni. Gli impianti saranno dotati di insegnanti esperti, pronti a offrire lezioni di sci e snowboard per chi desidera avvicinarsi a queste discipline.

Inoltre, il comprensorio non si limita solo alle attività invernali: gite ed escursioni escursionistiche saranno all’ordine del giorno, permettendo a tutti di esplorare i magnifici paesaggi delle Alpi con percorsi adatti a diversificati livelli di difficoltà. L’obiettivo è garantire che ogni visitatore possa vivere la montagna in modo sereno e appagante, creando memorie indimenticabili in un ambiente naturale magnifico.

Il Cervino Ski Paradise, dunque, si appresta a vivere una stagione di grande afflusso, con l’implementazione di nuove tecnologie e l’offerta di un numero crescente di attività capaci di soddisfare le diverse esigenze di turisti e appassionati. La combinazione di innovazione e tradizione, unita a panorami mozzafiato, farà di Breuil-Cervinia una destinazione sempre più popolare tra i montanari.