Ariana Grande e Dalton Gomez: Fine del Matrimonio e Accordi Finanziari

La Separazione Ufficializzata e i Dettagli delle Spese

Dopo quasi tre anni insieme, Ariana Grande e Dalton Gomez hanno concluso ufficialmente il loro matrimonio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il divorzio è stato formalizzato a seguito di una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles. La cantante, di conseguenza, avrebbe accettato un accordo finanziario considerevole. Prima che la separazione fosse riconosciuta legalmente, i due avevano già annunciato la fine della loro unione oltre un anno fa e avevano presentato la documentazione necessaria in tribunale. Non avendo figli in comune e avendo stipulato un accordo prematrimoniale, il processo di divorzio si è svolto in modo rapido e senza intoppi. Nel mese di ottobre, Ariana e Dalton hanno concordato i termini del divorzio, che prevedono un assegno una tantum di 1.250.000 dollari da parte della cantante all’ex marito. Inoltre, hanno venduto la loro casa a Los Angeles e divideranno equamente il ricavato. È importante sottolineare anche le spese legali, che ammontano a un minimo di 25.000 dollari.

Ragioni della Separazione e Nuovi Sviluppi Sentimentali

Nell’istanza di divorzio compilata da Ariana Grande, si fa riferimento a divergenze inconciliabili che hanno portato alla rottura della coppia. Nonostante abbiano tentato di ricostruire la loro relazione, sembra che i contrasti siano stati insormontabili. Mentre la cantante era impegnata sul set della versione cinematografica del celebre musical di Broadway, Wicked, a Londra, Dalton Gomez ha preso la decisione di volare nella capitale britannica. È in questo contesto che Ariana ha conosciuto il suo attuale compagno, Ethan Slater. La loro relazione è diventata pubblica solo dopo l’annuncio della separazione con Dalton Gomez. Ethan, precedentemente sposato con Lilly Jay e padre di un bambino nato nell’estate scorsa, ha scelto di interrompere il suo matrimonio per stare con la famosa cantante. La complessità dei legami sentimentali e la scelta di Ariana Grande di intraprendere una nuova relazione hanno suscitato molte discussioni nel mondo dello spettacolo.