Ariccia si prepara all’ampliamento del cimitero: un progetto di inclusione e rispetto

Ariccia sta per assistere all’inizio dei lavori di ampliamento del suo cimitero, una decisione presa per far fronte a diverse esigenze crescenti all’interno della comunità. La presenza del NOC (Nucleo Operativo Comunale) evidenzia l’aumento del numero di decessi nel territorio, spingendo verso la necessità di un maggiore spazio dedicato alle sepolture. Inoltre, la difficoltà di alcuni comuni vicini nel gestire le tumulazioni a causa della limitata capacità dei propri cimiteri ha portato a un incremento delle richieste di spazio nel cimitero di Ariccia, luogo prediletto per le sepolture di coloro che decedono in quest’area.

Solidarietà e inclusione sociale

L’amministrazione comunale si pone anche di fronte a una questione di solidarietà sociale, garantendo un degno riposo eterno a persone indigenti o in condizioni economiche disagiate, che non dispongono di familiari o mezzi per provvedere a una sepoltura. Il progetto, quindi, va oltre la mera espansione fisica, toccando tematiche di inclusione e rispetto per ogni individuo della comunità.

Il progetto di ampliamento: dettagli e obiettivi

Durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale, è stato approvato un project financing che prevede la realizzazione di 1024 nuovi loculi e alcuni colombari, proprio accanto al cimitero esistente. Questo ampliamento mira non solo a rispondere alla crescente domanda di spazi per le tumulazioni ma anche a migliorare l’estetica e la funzionalità dell’area, con un particolare riguardo per la viabilità e le aree verdi.

Dichiarazioni e prospettive future

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Serafini, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Con l’approvazione del project financing realizzeremo un’opera che ci mette al riparo da possibili emergenze. Nel giro di qualche mese andremo in gara e la ditta che si aggiudicherà i lavori potrà avviarli immediatamente”. Si prevede anche un restyling del cimitero esistente, con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto complessivo e garantire il decoro urbano, data la sua posizione centrale all’interno del paese.

L’ampliamento del cimitero di Ariccia rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di problemi logistici e sociali, riflettendo un approccio attento e inclusivo dell’amministrazione comunale verso le necessità della sua comunità.