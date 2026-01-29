Lavorare come Operatore Wellness nei migliori villaggi in Italia: Torna la BF ACADEMY

Ultimo aggiornamento il 29 Gennaio 2026 by Emiliano Belmonte

Formazione e benessere turistico: a Roma il debutto della BF Academy

Il 20 e 21 febbraio Roma ospiterà il ritorno della BF Academy, il nuovo progetto formativo promosso da BF Wellness, realtà attiva nel settore del benessere dal 2001. L’iniziativa è rivolta a professionisti dell’estetica e del massaggio interessati a conoscere più da vicino il mondo del benessere turistico e le sue opportunità lavorative.

Il percorso nasce dall’esigenza di offrire una formazione più aderente alla realtà operativa di Resort, Hotel e SPA turistiche, contesti che presentano caratteristiche organizzative e relazionali differenti rispetto alle SPA cittadine tradizionali.

Un settore in crescita che richiede competenze specifiche

Negli ultimi anni il wellness tourism ha conosciuto una crescita costante, aumentando la richiesta di figure professionali preparate non solo dal punto di vista tecnico, ma anche relazionale. In questo scenario si inserisce l’esperienza di BF Wellness, che oggi gestisce oltre 50 strutture tra Resort SPA, Hotel SPA e Urban SPA su tutto il territorio nazionale.

L’esperienza maturata sul campo ha evidenziato come il lavoro nel benessere turistico richieda un approccio integrato, capace di coniugare competenze operative, capacità comunicative e adattabilità ai diversi contesti di accoglienza.

Un’esperienza formativa immersiva

La BF Academy si sviluppa in due giornate di formazione intensiva, durante le quali i partecipanti vengono coinvolti in un’esperienza che riproduce il funzionamento reale di una struttura wellness turistica. Il percorso consente di osservare le dinamiche organizzative, comprendere i ruoli professionali e confrontarsi con le esigenze operative del settore.

Particolare attenzione viene riservata alla valorizzazione delle attitudini individuali, con l’obiettivo di orientare ogni partecipante verso un profilo professionale coerente con le proprie caratteristiche e con le richieste del mercato.

Al centro relazione con l’ospite e comunicazione

Accanto agli aspetti tecnici, la BF Academy approfondisce temi oggi centrali nel mondo del lavoro: comunicazione con l’ospite, gestione della relazione, postura professionale e comunicazione non verbale. Elementi che incidono in modo significativo sulla qualità dell’esperienza offerta all’interno delle strutture wellness turistiche.

Un approccio che rispecchia l’evoluzione del concetto di benessere, sempre più orientato all’esperienza complessiva e alla personalizzazione del servizio.

Un’occasione di orientamento professionale

La BF Academy si rivolge a chi possiede una formazione in estetica o nel massaggio e desidera valutare un percorso professionale nel wellness tourism. La partecipazione non rappresenta un vincolo per eventuali inserimenti lavorativi, ma costituisce un’opportunità concreta di orientamento e confronto diretto con la realtà del settore.

L’appuntamento del 20 e 21 febbraio a Roma si propone così come un momento di formazione e approfondimento per chi guarda al benessere turistico come a un ambito professionale in continua evoluzione.