Fettuccine ai Funghi Porcini: Il Segreto della Ricetta Perfetta per questo Autunno 2025

12 Settembre 2025

Le fettuccine ai funghi porcini sono uno dei piatti simbolo della tradizione italiana: semplici, profumate e capaci di racchiudere tutto il sapore della stagione autunnale. Un incontro equilibrato tra pasta fresca e funghi dal gusto intenso che, se preparati con cura, possono trasformarsi in un primo piatto indimenticabile.

La Scelta degli Ingredienti

Per un risultato autentico, la qualità degli ingredienti è fondamentale. Le fettuccine fresche, meglio se fatte in casa o acquistate da un buon pastificio, esaltano al massimo il condimento. Il protagonista rimane comunque il fungo porcino, dal sapore deciso e avvolgente.

Come Preparare i Funghi

Pulite delicatamente i funghi con un panno umido e tagliateli a fettine regolari. In una padella scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva e fate rosolare uno spicchio d’aglio. Aggiungete i funghi, un ciuffo di prezzemolo fresco e lasciateli insaporire a fuoco medio.

La Crema di Porcini

Un tocco in più si ottiene trasformando parte dei funghi in una crema: dopo la cottura, aggiungete un po’ di panna fresca e fate ridurre dolcemente. Otterrete una salsa vellutata che abbraccia la pasta e ne amplifica il gusto.

Assemblare il Piatto

Cuocete le fettuccine in abbondante acqua salata e scolatele al dente. Unite la pasta ai funghi e alla crema, mescolando con cura. Regolate di sale e pepe, completate con prezzemolo tritato e una spolverata di parmigiano reggiano.

Un piatto semplice, genuino e adatto a ogni occasione. Le fettuccine ai funghi porcini non passano mai di moda e continuano a essere uno dei primi più amati dell’autunno italiano.