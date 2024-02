Arrestati 11 membri di un clan per droga, racket e faida a Nord di Napoli

Undici arresti nel Napoletano per associazione di tipo mafioso e traffico di droga

Undici persone sono state arrestate e altre due hanno ricevuto un divieto di dimora in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri di Giugliano in Campania e di Caivano, nel Napoletano. Le persone coinvolte sono accusate di associazione di tipo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga e delitti aggravati dal metodo mafioso.

Un’organizzazione malavitosa operante a nord di Napoli

Le indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva a nord del capoluogo partenopeo, in particolare nei territori di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe. Questo gruppo criminale avrebbe agito in contrapposizione armata con altre bande per imporre la propria egemonia, commettendo una serie di attività illegali. Inoltre, avrebbero preso di mira imprenditori e commercianti, chiedendo loro il pagamento di somme di denaro per permettere loro di continuare la loro attività lavorativa.

Lotta alla criminalità organizzata nel Napoletano

Le forze dell’ordine continuano a combattere la criminalità organizzata nel Napoletano, mettendo in atto operazioni mirate per smantellare queste organizzazioni malavitose. L’arresto di undici persone e il divieto di dimora per altre due è un importante passo avanti nella lotta contro il crimine nella regione. Come ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo: “Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata e garantire la sicurezza dei cittadini“. La collaborazione tra le varie forze dell’ordine e la DDA di Napoli è fondamentale per il successo di queste operazioni e per garantire un futuro più sicuro per la regione.

