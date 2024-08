Arrestati a Verona una donna e il suo compagno accusati di gravi atti di violenza e minacce

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un recente episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di una donna di 46 anni e del suo nuovo compagno di 55 anni nella città di Verona. Entrambi sono accusati di atti persecutori e lesioni personali aggravate, in seguito alla denuncia di un 48enne italiano, ex compagno della donna, che ha subito minacce e aggressioni. Questo caso ha suscitato una forte preoccupazione per la sicurezza dei minori coinvolti e ha messo in luce le problematiche legate alle dinamiche familiari.

La dinamica della violenza e le minacce

Un caso di atti persecutori

La vittima di questo caso, un 48enne, ha denunciato un’escalation di minacce e aggressioni perpetrate dalla ex compagna e dal suo convivente. La donna avrebbe cercato di obbligarlo a consegnarle il loro figlio di 4 anni, attualmente affidato all’uomo. Secondo quanto riportato nella denuncia, le minacce si sono manifestate in forme chiaramente violente, culminando in un vero e proprio tentativo di sottomissione dell’ex compagno. Tra le intimidazioni più gravi, vi sono state dichiarazioni di voler mandare sicari per “squagliarlo vivo” e brutali minacce di incendio con acido.

Aggressioni sotto gli occhi del minore

Tra gli episodi di violenza, uno in particolare ha avuto luogo sotto gli occhi del bambino, un fatto che ha sollevato interrogativi sull’impatto emotivo e psicologico sulle vittime più giovani. L’ex compagno ha descritto un’aggressione con l’acido che ha sfiorato il collo e le spalle, evento che fortunatamente non ha causato danni permanenti, ma che ha aumentato il grado di paura e stress sotto cui stava vivendo. Inoltre, un’altra aggressione si è verificata quando l’uomo stava lasciando l’abitazione della madre, subendo un attacco con un punteruolo conficcato nel braccio. Questo episodio dimostra il grave livello di violenza che si è raggiunto, mettendo a rischio la vita e l’incolumità dell’uomo.

Gli arresti e le indagini

Le operazioni delle forze dell’ordine

Dopo la denuncia dell’uomo, i Carabinieri di Verona hanno avviato delle indagini che hanno portato all’individuazione dei due indagati. La donna e il suo compagno, già noti alle Forze dell’ordine per precedenti reati, sono stati rintracciati a San Giovanni Lupatoto e Albaredo d’Adige, due comuni nei pressi di Verona. L’operazione di arresto è avvenuta dopo che il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Trasferimento nel carcere di Montorio

Dopo l’arresto, la coppia è stata trasferita nel carcere di Montorio, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le accuse nei loro confronti sono gravi e la situazione evidenzia un problema serio di violenza domestica che coinvolge anche la tutela dei minori. La reazione delle forze dell’ordine e della magistratura riflette un impegno costante nella lotta contro la violenza nelle dinamiche familiari, specialmente quando coinvolgono bambini.

Il caso in questione mette in evidenza una problematica sociale complessa, richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere le vittime di violenza domestica e di garantire un corretto intervento da parte delle istituzioni competenti.