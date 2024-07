Arrestato Louis Dassilva per l’Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Louis Dassilva è stato arrestato in relazione all’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione a Rimini. L’uomo, un senegalese di 34 anni, è stato preso in custodia dalle autorità nella mattina del 16 luglio, su ordine della sezione omicidi della squadra mobile di Rimini. Si è scoperto che Dassilva viveva nello stesso complesso immobiliare della vittima, in via del Ciclamino. L’arresto è stato eseguito dopo che il pm della procura di Rimini, Daniele Paci, ha richiesto la custodia cautelare al Gip. Si indaga sul possibile coinvolgimento di Dassilva con Manuela Bianchi, nuora della vittima, la cui relazione extraconiugale potrebbe aver fornito il movente per il terribile delitto.

L’arresto di Louis Dassilva

La Relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Le autorità proseguiranno nelle indagini per chiarire pienamente la dinamica e le motivazioni di questo tragico evento che ha scosso la comunità di Rimini.