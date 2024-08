Arrestato presunto piromane nel Chianti: implicato in nove incendi boschivi

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Redazione

Nel cuore del Chianti, tra le dolci colline e i boschi rigogliosi, i Carabinieri Forestali di Siena hanno arrestato un uomo accusato di essere il presunto piromane responsabile di una serie di incendi. L’operazione è avvenuta lungo la provinciale 73/B, dove le forze dell’ordine hanno colto in flagranza di reato un cittadino italiano di mezza età mentre tentava di appiccare un nuovo incendio.

i dettagli dell’arresto

Intervento dei Carabinieri Forestali

L’operazione che ha portato all’arresto è stata condotta dai Carabinieri Forestali, un’unità specializzata nella protezione degli ambienti naturali da atti illeciti. Giovedì pomeriggio, i Forestali hanno notato l’uomo mentre, con un gesto deliberato, gettava un foglio di carta già infuocato dal finestrino della sua auto, nel tentativo di dare fuoco alla vegetazione secca lungo il bordo strada. Nonostante le condizioni sfavorevoli, i Carabinieri sono riusciti ad intervenire in tempo, portando l’individuo in caserma e mettendolo agli arresti domiciliari.

Tecniche di incendiario

Gli investigatori hanno osservato che il modus operandi del sospettato era sempre lo stesso: accendere il fuoco ai margini delle strade e in aree fortemente boscose. Questo approccio ha reso più semplice per i Forestali raccogliere prove e testimonianze. L’uomo è sospettato di aver appiccato incendi lungo le strade che collegano località come Nusenna a Castagnoli, in aree notoriamente a rischio incendi. Gli incendi in questione sono iniziati a luglio e hanno colpito la zona con particolare gravità, culminando in un grande rogo il 30 luglio, che ha richiesto l’intervento di più squadre antincendio e mezzi aerei della Protezione Civile.

le indagini accuratamente condotte

Raccolta di prove e testimonianze

Le indagini da parte dei Carabinieri Forestali non si sono limitate all’intervento immediato. Per identificare il responsabile degli incendi, gli investigatori hanno condotto una disamina meticolosa che ha comportato l’ascolto di testimoni oculari e l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona. Inoltre, è stata notata l’analogia nelle tecniche di accensione usate nei diversi incendi, che ha suggerito che potesse esserci un legame tra i vari eventi.

Riferimento alla Procura

I risultati delle indagini sono stati tempestivamente portati all’attenzione della Procura della Repubblica di Siena, che ha ritenuto necessario avviare un’operazione di monitoraggio sul sospettato. L’attenzione costante delle forze dell’ordine ha portato a una vigilanza mirata, culminata nell’arresto avvenuto il giorno successivo. Gli agenti, dopo aver riconosciuto il veicolo dell’uomo nelle vicinanze delle aree incendiate, hanno deciso di seguire i suoi spostamenti fino a coglierlo sul fatto.

Preoccupazione per l’ambiente

La sequenza di incendi avvenuti nella zona non ha solo suscitato l’allerta delle forze dell’ordine, ma ha anche allarmato la cittadinanza e le associazioni locali dedicate alla salvaguardia del patrimonio naturale. La bellezza del paesaggio toscano, elemento irrinunciabile della cultura e dell’economia locale, è costantemente minacciata da questi atti distruttivi, che non solo danneggiano l’ambiente ma rischiano anche di mettere in pericolo la vita delle persone e degli animali.

Il mayhem incendiario nel Chianti ha aperto interrogativi su come sia possibile proteggere meglio queste aree delicate e su quali misure possano essere adottate per prevenire simili atti delinquenziali in futuro.