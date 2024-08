Arrestato un giovane marocchino a Milano per spaccio di cocaina: la tecnica sorprendente dell’infiltrazione

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il quartiere di Milano è stato teatro di un’arresto significativo avvenuto ieri, quando la Polizia ha fermato un 27enne di origine marocchina per spaccio di sostanze stupefacenti. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine e senza permesso di soggiorno, ha cercato di eludere la cattura nascondendo la droga in un luogo insospettabile. Scopriamo i dettagli dell’operazione che ha portato alla sua arresto.

Il fermo e l’inseguimento

La segnalazione e il rintraccio della vettura

L’intervento delle forze di polizia è scaturito da una serie di segnalazioni riguardanti attività sospette legate al traffico di droga in un’area di Milano. Nella giornata di ieri, gli agenti delle ‘Volanti’ hanno notato un’auto che destava particolare attenzione in viale Ungheria. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di scappare, dando inizio a un inseguimento che ha coinvolto diversi agenti. La vettura è stata seguita in una serie di manovre ad alta velocità, fino a giungere in via Garavaglia, dove non vi era via di fuga.

La fuga e la cattura

La situazione ha preso una piega decisiva quando il 27enne, accertatosi di essere in un vicolo cieco, ha deciso di abbandonare l’auto e fuggire a piedi. Ha cercato di nascondersi in un giardino condominiale, ma la divulgazione della sua presenza tra il personale di polizia ha facilitato la sua cattura. Dopo una breve colluttazione, il giovane è stato bloccato e arrestato, impedendo così ulteriori tentativi di fuga.

Il nascondiglio della droga

La scoperta inaspettata

Un aspetto sorprendente di questo caso riguarda il metodo ingegnoso utilizzato dal 27enne per occultare la cocaina. Durante un controllo dell’auto abbandonata, gli agenti hanno scoperto due scatole di latta per caramelle, sapientemente fissate alla scocca del veicolo attraverso potenti calamite. Questo stratagemma ha reso più difficile la scoperta della droga, ma la loro esperienza ha permesso agli agenti di identificare prontamente il travestimento.

Il contenuto e il valore della droga

All’interno delle scatole sono stati rinvenuti dieci involucri ben sigillati, contenenti circa 10 grammi di cocaina. L’operazione ha avuto un impatto significativo non solo per la cattura del malfattore, ma anche per il valore della sostanza sequestrata, che avrebbe potuto nuocere a numerosi giovani, dato l’uso ricreativo della cocaina nella vita notturna milanese.

Il profilo dell’arrestato

Precedenti e irregolarità

Il giovane marocchino, oltre ad essere irregolare sul territorio, ha già affrontato in passato problemi con la giustizia. I suoi trascorsi lo collocano in un contesto di criminalità più ampia, pertinente al traffico di sostanze stupefacenti. Quest’ulteriore arresto mette in evidenza non solo un’abile tattica di occultamento, ma anche la continuazione di un’attività illegale che mina la sicurezza su Milano.

Le implicazioni per la sicurezza pubblica

La cattura di questo individuo rappresenta una nota positiva per la sicurezza pubblica, poiché evidenzia l’operato delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di droga. Tuttavia, rimane un campanello d’allarme riguardo a metodi sempre più sofisticati adottati dai trafficanti per eludere i controlli della polizia.

Un evento che sottolinea la continua battaglia contro il crimine e la necessità di un monitoraggio costante, per garantire la sicurezza dei cittadini e far fronte a problematiche sempre più complesse e variegate nel panorama urbano.