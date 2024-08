Arresti e operazioni di polizia: sette persone fermate per spaccio e furto a Lido di Roma

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Negli ultimi giorni, il X Distretto Lido di Roma ha visto un’intensa attività da parte della Polizia di Stato, culminata in un confronto significativo con il traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno portato all’arresto di sette individui, tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio, oltre a un arresto per furto e a una denuncia per un giovane trovato in possesso di droga.

Operazione antidroga a Campo Ascolano

L’arresto della donna spacciatrice

Una delle operazioni più significative è avvenuta a Campo Ascolano, dove gli agenti, supportati dalla Squadra Cinofili, hanno fatto irruzione in un appartamento. Qui è stata trovata una donna di 48 anni, sospettata di vendere sostanze stupefacenti attraverso la finestra del garage. Durante la perquisizione, il cane antidroga ha rivelato la presenza di 14 grammi di cocaina nascosti nella fodera di una tenda, insieme a un bilancino di precisione occultato in una pignatta in cucina. L’analisi attenta dell’appartamento ha confermato i sospetti degli agenti, portando all’arresto immediato della donna.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai cani antidroga, capaci di localizzare sostanze stupefacenti in modi che potrebbero sfuggire ai controlli umani. Questo caso rimarca l’efficacia delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio.

Arresto di un giovane a Acilia

Attività di spaccio rivelata dal fiuto dei cani

Un altro arresto significativo è avvenuto a Acilia, dove un ventenne italiano è stato sorpreso in flagranza di reato mentre operava come spacciatore. Anche in questo caso, il supporto dei cani antidroga si è rivelato fondamentale. Durante la perquisizione dell’abitazione del giovane, gli agenti hanno scoperto 72 grammi di hashish nascosti in cantina, insieme a materiali per il confezionamento e una somma di oltre 1200 euro in contanti. L’arresto del giovane è avvenuto sul posto, evidenziando un’ulteriore dimensione del problema dello spaccio di droga.

Acilia, come molte altre aree del litorale romano, sta fronteggiando un aumento delle attività di spaccio, che ha portato la polizia a intensificare i controlli lungo il territorio. Questo intervento specifico ha avuto come obiettivo non solo l’arresto dei responsabili, ma anche la creazione di un deterrente per futuri spacciatori.

Controlli lungo le strade del litorale romano

Intercettazioni tra i più giovani

Le operazioni di polizia non si sono limitate solo a Campo Ascolano e Acilia. Durante i controlli antidroga lungo le strade del litorale romano, gli agenti hanno fermato due giovani, un 23enne e un 32enne, a bordo delle loro auto. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di circa 19 grammi di cocaina e crack, oltre a telefoni e materiali per il confezionamento. Entrambi i soggetti sono stati arrestati, rivelando come il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti sia ampiamente diffuso anche tra i più giovani.

La polizia ha dichiarato che tali operazioni sono parte di una strategia complessiva per combattere il traffico di droga in un contesto urbano sempre più critico. Gli agenti sono costantemente in allerta, dedicandosi a pattugliamenti mirati e verifiche a tappeto.

Ulteriori arresti e furti nel litorale romano

Operazioni contro il traffico di droga e furto

Un 43enne italiano è stato arrestato mentre stava spacciando droga direttamente dalla sua auto, un modus operandi che ha già allarmato la polizia. Dopo essere seguito per diverse zone di Roma, gli agenti lo hanno trovato in possesso di una quantità notevole di sostanze stupefacenti: circa 100 grammi di hashish, cocaina e marijuana, insieme a una somma di denaro contante. Queste operazioni non solo puntano a fermare il traffico di droga, ma anche a combattere i reati connessi, come il furto.

In un’altra circostanza, un 18enne è stato arrestato dopo aver cercato di nascondere cocaina tra le mani e avere in possesso 1375 euro, di cui non era in grado di giustificare l’origine. L’attenzione della polizia su questi dettagli ha portato a diversi arresti e ha contribuito a smantellare reti di spaccio attive nel territorio.

Un’ulteriore segnalazione ha visto gli agenti arrestare un 58enne italiano mentre tentava di rubare un’auto. Sorprendentemente, l’uomo è stato trovato in possesso di strumenti di scasso e, nonostante il complice sia riuscito a fuggire, il suo arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Riconoscimento delle autorità

Questo insieme di operazioni evidenzia un forte impegno da parte delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e ai reati connessi alla droga. Tutti gli arresti effettuati hanno ricevuto il benestare dell’Autorità Giudiziaria, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse agenzie nel mantenere la sicurezza e la legalità sul territorio.