Primavera 2025 tra natura e adrenalina: rafting e attività fluviali alla Cascata delle Marmore

Ultimo aggiornamento il 18 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

Pasqua, 25 aprile e 1° maggio aprono la stagione 2025 al Centro Rafting Marmore, tra sport fluviali, turismo attivo e natura incontaminata nel cuore della Valnerina.

Tre weekend consecutivi, tre occasioni per fuggire dal grigiore urbano e immergersi tra fiumi, boschi e sentieri umbri. Il calendario del 2025 regala a chi viaggia una rara combinazione di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Una coincidenza che il Centro Rafting Marmore coglie al volo per aprire ufficialmente la stagione, riattivando le sue due basi operative ai piedi della Cascata delle Marmore, in Valnerina, a un’ora da Roma. Un luogo che da oltre vent’anni è il riferimento italiano per gli sport fluviali e l’outdoor adrenalinico.

Umbria in fermento: i ponti di primavera riportano i viaggiatori tra le rapide del Nera

Valnerina (Terni), 18 aprile 2025 – Con il meteo favorevole e le festività disposte in sequenza, il Centro Rafting Marmore si prepara ad accogliere migliaia di appassionati. Le sue proposte si rivolgono sia a chi cerca esperienze intense, sia a chi vuole semplicemente rilassarsi nella natura. Le basi di Papigno e Arrone offrono ambienti differenti ma complementari: la prima è perfetta per le attività più tecniche sotto la cascata, la seconda ideale per chi vuole godersi la Valnerina in modo più tranquillo, magari in famiglia o con amici.

Oltre alle discese in acqua, ogni area è attrezzata con zone barbecue, spazi picnic e aree per il relax all’aperto. Un’occasione per scoprire un’Umbria meno conosciuta, ma autentica, accessibile in poco tempo anche da chi arriva dalla capitale o dal centro Italia.

Attività per ogni livello: rafting, hydrospeed, kayak e canyoning

Il programma del centro è costruito per adattarsi a ogni esigenza. I più esperti possono mettersi alla prova con il rafting Classe 4, che attraversa le rapide del fiume Nera. Chi vuole sentire l’acqua scorrere sotto di sé può scegliere l’hydrospeed, mentre le alternative più soft come tubing e kayak lento offrono la possibilità di vivere il fiume a un altro ritmo. Tutte le attività sono accompagnate da istruttori esperti e materiali certificati.

Non mancano le proposte per aziende e gruppi, con le River Adventure, studiate per incentivare il lavoro di squadra e il contatto con l’ambiente. Per gli amanti dei percorsi più estremi, ci sono anche torrentismo e canyoning, immersi nei tratti più selvaggi della valle.

Un modello di sicurezza e sostenibilità: il centro rafting tra certificazioni e territorio

Il Centro Rafting Marmore opera con standard elevati e riconoscimenti ufficiali. Tutti gli istruttori sono certificati F.I.Raft, mentre la struttura è conforme alle normative ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro e ISO 9001 per la qualità ambientale. Ogni dettaglio viene curato con attenzione: dalle attrezzature agli spazi, fino all’organizzazione generale delle escursioni.

L’approccio è orientato alla sostenibilità concreta, non solo dichiarata: si punta a valorizzare la natura del luogo senza alterarla, a promuovere il turismo lento e a creare un’esperienza che non sia solo sportiva, ma anche culturale e ambientale. Il team, composto da operatori locali con esperienza, garantisce un’accoglienza professionale ma mai fredda, costruendo un rapporto reale con chi partecipa.

Il lancio della stagione 2025 segna un nuovo capitolo per il Centro Rafting Marmore, che continua a essere una meta chiave per chi vuole vivere ponti e festività non in modo passivo, ma con energia, movimento e contatto autentico con la natura. Una proposta che non cerca spettacolarizzazione, ma esperienze vere, in una delle zone più suggestive del centro Italia.

Informazioni e prenotazioni

www.raftingmarmore.it

+39 330 75 3420 – +39 366 20 45 118

info@raftingmarmore.it

Centro Rafting Marmore – Una cascata di emozioni, tutto l’anno