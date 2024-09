Arriva a Roma ‘Aria di San Daniele’, il tour gastronomico che celebra il prosciutto Dop dal 23 al 26 settembre

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Redazione

‘Aria di San Daniele’ è un evento che celebra la tradizione gastronomica italiana, portando il pregiato Prosciutto di San Daniele in alcune delle città più iconiche d’Italia. Questo tour, che si svolgerà a Roma dal 23 al 26 settembre, è un’importante iniziativa del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, giunta alla sua settima edizione. Con l’inizio del tour nel maggio 2024, l’evento ha già fatto tappa in altre città significative, come Milano, Torino e Genova, e l’interesse attorno alla manifestazione non accenna a diminuire.

L’evento: un viaggio nel gusto

Un tour itinerante dal 2017

Dal 2017, ‘Aria di San Daniele’ si è affermato come uno degli eventi gastronomici più attesi, ricco di sorprese e di opportunità per i partecipanti di scoprire i sapori del Prosciutto di San Daniele Dop. Negli ultimi anni, il tour ha accolto un’enorme affluenza, servendo oltre 40.000 consumatori in sei edizioni a partire dalla sua ideazione. Il format è studiato per stimolare l’interesse non solo dei gourmet, ma anche di coloro che lavorano nel settore della ristorazione, creando un ponte tra produttore e consumatore.

Un calendario ricco di eventi

Ogni edizione del tour non si limita alla semplice degustazione, ma include un calendario di eventi speciali, organizzati in ristoranti, enoteche e osterie selezionate. Durante queste serate, gli ospiti possono non solo assaporare il celebre prosciutto, ma anche partecipare a cene a tema, scoprendo ricette esclusive e abbinamenti ideati da chef esperti. Questi eventi sono pensati per esaltare le caratteristiche uniche del Prosciutto di San Daniele, rendendo il tour un’esperienza gastronomica coinvolgente.

Novità in arrivo: interazione tra prodotto e locali

Un’esperienza integrata

Per l’edizione del 2024, una delle principali novità annunciata dal Consorzio è l’interazione tra il Prosciutto e il locale ospitante. Questa nuova formula mira ad arricchire l’esperienza culinaria di ogni partecipante, permettendo non solo di degustare il prosciutto, ma anche di scoprire piatti tipici in cui è utilizzato come ingrediente principale. In questo modo, i ristoranti possono presentare la loro offerta gastronomica in sinergia con il prodotto di punta, il che rappresenta un grande valore aggiunto per entrambi.

Abbinamenti esclusivi e piatti a tema

Durante le tappe di Roma, i partecipanti avranno la possibilità di gustare piatti unici, preparati appositamente per l’evento, e scoprire abbinamenti con drink e vini che esaltano le caratteristiche organolettiche del Prosciutto di San Daniele. Questi abbinamenti non solo valorizzano il prodotto Dop, ma anche la cultura gastronomica italiana, contribuendo a creare un’atmosfera d’incontro formativo tra produttori e appassionati di cucina.

Le tappe del tour e il futuro dell’evento

Città ospitanti e pianificazione futura

Dopo Roma, ‘Aria di San Daniele’ si sposterà verso sud, con tappe programmate a Napoli e Bari. Queste città rappresentano un’opportunità fondamentale per il Consorzio per raggiungere un nuovo pubblico, consolidando ulteriormente l’immagine del Prosciutto di San Daniele come simbolo della tradizione culinaria italiana. La scelta di queste località non è casuale, ma strategica, visto il forte attaccamento dei cittadini al cibo e alla cultura gastronomica.

Il traguardo di oltre 250 serate

Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio, ha evidenziato l’importanza e il successo del tour, ribadendo come ‘Aria di San Daniele’ si configuri come un canale di comunicazione dinamico e diretto. L’obiettivo è quello di continuare a far conoscere e apprezzare il valore del San Daniele Dop attraverso esperienze dirette, riflettendo un impegno verso la promozione della gastronomia di qualità in Italia.

In chiusura, ‘Aria di San Daniele’ rappresenta non solo un appuntamento per i gourmet, ma anche un’importante opportunità per esplorare la ricchezza della cucina italiana attraverso uno dei suoi simboli più rappresentativi.