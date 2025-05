Osteria Conchetta e gli eventi da non perdere a Milano maggio 2025

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Cosa fare a Milano da maggio 2025: dall’intramontabile Osteria Conchetta alle nuove aperture food, fino a eventi imperdibili tra vino, fritti e musica live.

Per il weekend alle porte, il nostro consiglio è una cena all’Osteria Conchetta, storico ristorante nato nel 1885 e oggi rinato grazie allo chef Paolo “Pier” Tateo. Situata in via Conchetta 8, nel cuore di un quartiere che conserva l’anima popolare milanese, questa osteria propone cucina tradizionale lombarda in una veste fedele al passato ma curata nei dettagli.

Nel menù spiccano i mondeghili con salsa bernese (15€), il celebre risotto allo zafferano Riserva San Massimo (17€), l’ossobuco con midollo (24€), le due versioni della cotoletta con osso (maiale a 30€, vitello all’antica a 35€), e la cassoeula autentica (28€). Per chi vuole vivere un’esperienza completa, c’è un percorso degustazione in 5 portate (70€).

La novità: Piccolo Pan porta la bakery giapponese in via Ausonio

Tra le nuove aperture, segnaliamo Piccolo Pan, creatura dello chef Yoji Tokuyoshi e di Alice Yamada. Si tratta di una vetrina take-away in via Ausonio 23, gemella della bakery Pan. Qui troverete shokupan giapponese (4,5€-11€), croissant e pain au chocolat (2-2,5€), cruffin alla meringa (4€) e proposte stagionali come la danish pesca-ricotta al basilico (4€).

Dove mangiare pesce a Milano

Milano è un punto di riferimento per la cucina di mare, pur non essendo una città portuale. Dalle osterie autentiche ai ristoranti di fascia alta, fino alle trattorie di nuova generazione, la città offre una scelta eccellente per gli amanti del pesce. Nella nostra guida dedicata trovate tutti gli indirizzi da segnare.

Le nuove aperture da provare nel weekend

Speciale Osteria (via Pastrengo 11): cucina lombarda rivisitata in zona Isola, con piatti come mondeghili (12€) , vitello tonnato (16€) , risotto alla milanese (20€) .

That’s Panaro (viale Piave 40b): format ispirato alla tradizione cilentana con panini con prodotti Slow Food, gnocchi alla sorrentina, polpo a bassa temperatura, anche in versione delivery.

L’aperitivo perfetto: Birrificio Italiano in via Ferrante Aporti

A due passi dalla Stazione Centrale, il Birrificio Italiano propone 10 spine artigianali e una cucina semplice e sfiziosa: tapas, cicchetti, taglieri, hamburger e focacce farcite. Ideale per chi ama la birra di qualità e un’atmosfera informale.

Colazione d’autore: Pasticceria Cucchi in Corso Genova

Per iniziare bene la giornata, non può mancare una tappa alla Pasticceria Cucchi in corso Genova 1, istituzione milanese dal 1936. Dolci artigianali, viennoiserie, mignon e salati in un ambiente d’altri tempi, elegante e accogliente.

Gli eventi del weekend: fritto, vino e degustazioni

🍟 È tutto un friggi friggi

📍 Cascina Torrette

📅 Dal 16 al 18 maggio

🎟 Ingresso libero

Tre giorni di street food fritto, musica dal vivo e performance teatrali. Pizza fritta, crocchè, bomboloni e molto altro.

🍷 Wine Weekend EP.01

📍 Mercato Centrale

📅 17 e 18 maggio

🎟 Prezzo: 6-30€

Festival dedicato al vino naturale con degustazioni, DJ set e una selezione food a cura di artigiani come Longoni, Ravioleria Sarpi e Motelombroso.

🍇 Best Wine Stars

📍 Palazzo del Ghiaccio – via Piranesi 14

📅 Fino al 19 maggio

🎟 Su registrazione

Oltre 1000 produttori da tutto il mondo, con masterclass, degustazioni guidate e focus su vini biologici e spirits.