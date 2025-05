Il Fitness Pilates è diventato a Milano la soluzione ideale per chi cerca un allenamento completo capace di unire tonificazione, resistenza e pieno rispetto delle articolazioni. CoreWork® ha portato in città uno studio specializzato che, dal 2017, propone un approccio innovativo al Pilates tradizionale, arricchendolo con elementi di cardio ad alta intensità e macchinari brevettati come il Megaformer® e il CoreFormer™.

Il metodo Fitness Pilates di CoreWork®

Nel cuore di Milano, negli studi di Sempione e Missori, ogni lezione è progettata per coinvolgere l’intero corpo in 50 minuti di esercizi mirati a migliorare la postura, rafforzare il “core” e stimolare la circolazione. L’allenamento si svolge in mini classi dove l’istruttore certificato segue passo passo ogni partecipante, modulando la resistenza delle macchine per adattare la sessione a principianti ed esperti. Grazie a questo mix di movimenti fluidi, esercizi di spinta e resistenza variabile, il Fitness Pilates di CoreWork® garantisce risultati rapidi e tangibili, trasformando il concetto di workout in un’esperienza olistica.

Sedi boutique e accesso flessibile

Le boutique CoreWork® offrono ambienti accoglienti e di design, pensati per favorire la concentrazione e il benessere mentale oltre a quello fisico. Prenotare è semplice: basta scaricare l’app CoreWork®, disponibile per iOS e Android, e scegliere la lezione preferita con la formula “pay as you go”. I nuovi iscritti possono approfittare di un pacchetto promozionale che permette di fare due lezioni di prova al prezzo di una, per scoprire in prima persona l’efficacia di un allenamento che non sacrifica mai la sicurezza articolare.

Un’esperienza totalizzante per corpo e mente

L’intensità controllata delle sessioni di Fitness Pilates unita all’attenzione posta sull’allineamento posturale riduce il rischio di infortuni, favorisce l’alleviamento dello stress e stimola la concentrazione. Ogni movimento è studiato per correggere squilibri, rafforzare i muscoli profondi e supportare le attività quotidiane e sportive, garantendo un miglioramento complessivo delle performance e della flessibilità.

Con CoreWork® a Milano, il Fitness Pilates diventa molto più di un semplice allenamento: è un percorso di trasformazione fisica e mentale, pensato per chi desidera raggiungere un benessere a 360 gradi senza rinunciare a un’esperienza personalizzata, coinvolgente e di alta qualità.