Asp di Messina: provvedimenti dopo la controversia del paziente con frattura all’ospedale di Patti

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

Un episodio preoccupante ha scosso l’ospedale di Patti, dove un paziente con frattura è stato trattato in modo inadeguato, utilizzando scatole di cartone al posto di dispositivi medici appropriati. A seguito di questo incidente, l’ASP di Messina ha avviato un’indagine interna e preso provvedimenti disciplinari nei confronti di diversi membri del personale. La situazione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse sanitarie e sulle procedure di approvvigionamento all’interno della struttura.

Gestione dell’incidente: i provvedimenti dell’ASP

Sospensione e ispezione interna

Dopo il grave incidente, l’ASP di Messina ha deciso di sospendere la responsabile facente funzione del pronto soccorso dell’ospedale di Patti. Questa azione è stata motivata da una violazione delle normative contrattuali di categoria relative all’assegnazione dell’incarico, avvenuta nel 2021. Per garantire una verifica accurata delle circostanze, è stata formata una commissione ispettiva che sta attualmente conducendo un’indagine approfondita sull’accaduto. La commissione ha già prodotto un verbale, i cui risultati hanno portato all’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto.

Procedimenti disciplinari e responsabilità

Oltre alla sospensione della responsabile del pronto soccorso, l’ASP ha richiesto l’avvio di un procedimento disciplinare anche nei confronti del direttore sanitario dell’ospedale. Le accuse di mancata vigilanza sulle procedure di approvvigionamento hanno sollevato preoccupazioni sulla gestione complessiva della struttura. Una richiesta simile è stata avanzata nei confronti della capo sala, accusata di non aver gestito adeguatamente i magazzini farmaceutici di reparto, portando così a un carente approvvigionamento dei dispositivi medici.

L’ASP ha anche informato che gli immobilizzatori monouso, necessari per trattare il paziente, sono stati già consegnati e che l’episodio è stato attribuito a una decisione specifica del medico coinvolto. Queste azioni dimostrano un impegno da parte delle autorità sanitarie per garantire che simili malpratiche non si ripetano in futuro.

Le parole del direttore generale dell’ASP di Messina

Il ruolo della commissione ispettiva

Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’ASP di Messina, ha commentato l’accaduto, evidenziando la creazione di una commissione ispettiva con il compito di identificare le responsabilità legate all’incidente. “Il verbale redatto ha evidenziato elementi che hanno reso necessaria l’adozione dei primi provvedimenti,” ha dichiarato Cuccì. È stato inoltre sottolineato che gli immobilizzatori, di cui si era lamentata la mancanza, sono disponibili presso i magazzini farmaceutici di altre strutture dell’ASP.

Cuccì ha specificato che, nel caso di emergenze ortopediche, le prestazioni possono essere garantite tramite il Presidio Ospedaliero di Milazzo, attivo 24 ore su 24 per consulenze o trasferimenti di pazienti. La conclusione delle attività ispettive è prevista per il lunedì successivo, contribuendo a una rapida risoluzione della situazione.

Attività di approvvigionamento e visione strategica

Il dirigente ha anche chiarito che l’approvvigionamento di dispositivi medici è una priorità per l’ASP e che si stanno implementando procedure al fine di evitare futuri disguidi. L’organizzazione aziendale, come stabilito durante le riunioni con i responsabili di settore, prevede strategie per migliorare la gestione delle risorse sanitarie. Questo approccio riflette un intento costante di garantire la sicurezza e il benessere dei pazienti.

Le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana

Controlli su scala più ampia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso la sua approvazione per le misure immediatamente intraprese dalla direzione dell’ASP di Messina. Ha annunciato che lunedì l’assessorato regionale alla Salute invierà ispettori per condurre verifiche autonome, mirate a identificare le responsabilità gestionali dell’ospedale di Patti. Questo intervento non sarà isolato, poiché il governo regionale sta pianificando un controllo sistematico per monitorare e risolvere le problematiche nelle strutture sanitarie della Sicilia.

Responsabilità e azioni future

Schifani ha sottolineato l’importanza di affrontare le segnalazioni di malfunzionamenti all’interno dei pronto soccorso, che spesso dipendono dalla carenza di personale medico e da criticità organizzative. Le future verifiche mirano a identificare le cause profonde di tali problemi e a pianificare azioni correttive, in collaborazione con le direzioni delle Aziende sanitarie e ospedaliere. L’obiettivo è garantire una migliore qualità del servizio per tutti i cittadini siciliani.