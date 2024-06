Assalto armato al caveau della Mondialpol: Banditi in fuga a Sassari

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Quella che sembrava una tranquilla serata alla periferia di Sassari è stata interrotta dal repentino assalto armato al caveau della Mondialpol, avvenuto intorno alle 20:30. Un commando di banditi, armato fino ai denti con armi da guerra, ha messo a segno una rapina spettacolare caratterizzata da violenza e audacia.

L’Assalto al Caveau: Violenta Incursione a Sassari

I malviventi hanno preso di mira il caveau della società di sicurezza Mondialpol, penetrando nella struttura dopo aver letteralmente sfondato un muro con la benna di un mezzo meccanico. Una volta all’interno, hanno aperto il fuoco per intimidire le guardie giurate presenti, riuscendo infine a impadronirsi del denaro custodito nel caveau prima di dileguarsi.

La Fuga Spettacolare e L’Azione Estrema

Per coprire la propria fuga, i banditi hanno dato vita a un’azione spettacolare e disperata. Hanno appiccato diversi incendi, bloccando le principali vie di accesso alla zona, e hanno aperto il fuoco contro un’auto dei carabinieri incrociata lungo la loro via di fuga. La situazione è diventata surreale, con auto in fiamme e spari a raffica, creando panico e caos nelle strade circostanti.

Esito della Rapina: Fuga Senza Feriti e Somma Rubata Ancora Sconosciuta

Al momento, non si hanno notizie di feriti a seguito dell’assalto e dell’azione violenta messa in atto dai banditi. L’entità esatta della somma di denaro portata via è ancora avvolta nel mistero, con le autorità che stanno conducendo indagini serrate per individuare i responsabili e recuperare il bottino rubato. La città di Sassari resta scossa da questo evento inaudito, che ha messo in evidenza la pericolosità e l’audacia di criminali determinati a tutto pur di ottenere ciò che vogliono.

