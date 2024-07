Astolfo: la favola moderna del cinema italiano

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Astolfo , l’ultimo film di Gianni Di Gregorio, non è solo un’opera cinematografica, ma una vera e propria esperienza da non perdere. In onda stasera su Rai 3 alle 21.20, porta spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le vicende di un pensionato che si reinventa in un piccolo paesino italiano.

CHI È ASTOLFO?

Intraprendente, arguto, e con una vena di bizzarria, Astolfo è un personaggio letterario noto per il suo spirito avventuroso. La sua figura è celebrata nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, dove parte alla ricerca del senno perduto del cugino Orlando su un ippogrifo. In questo contesto, Gianni Di Gregorio porta alla ribalta un Astolfo contemporaneo, pronto a incantare il pubblico con la sua storia.

LA TRAMA DI “ASTOLFO”

Astolfo, interpretato dallo stesso Di Gregorio, è un pensionato senza aspettative che, costretto ad abbandonare la sua casa a Roma, si rifugia nella vecchia dimora di famiglia in un paesello centrale italiano. Qui inizia una nuova vita, segnata dall’incontro con Stefania , un’amore che cambierà il corso degli eventi e darà il via a una serie di avventure e scoperte.

IL FILM PIÙ ALLEGRO DI GIANNI DI GREGORIO

Secondo il regista e attore, Astolfo rappresenta il suo lavoro più allegro e spensierato fino ad oggi. Un’opera che esplora temi universali come l’amore, l’amicizia e l’empatia, dimostrando che non esistono limiti d’età per vivere appieno le emozioni della vita. Di Gregorio sottolinea l’importanza di lasciarsi aperti a nuove esperienze, come quelle vissute durante le riprese, dove amore e divertimento hanno caratterizzato l’atmosfera sul set.

L’AMORE PER STEFANIA SANDRELLI

Durante le riprese, l’attrice Stefania Sandrelli ha conquistato il cuore di tutto il cast e del regista stesso. La sua presenza ha dato ulteriore spessore al film, confermando che la bellezza e la passione non conoscono confini di età. Di Gregorio non esita a esprimere la sua ammirazione per la Sandrelli, sottolineando come il lavoro svolto insieme abbia reso l’esperienza cinematografica ancora più speciale e indimenticabile.

In questo contesto, Astolfo si erge come un’opera cinematografica di grande valore artistico e umano, in grado di toccare le corde più profonde dell’animo e regalare al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile.