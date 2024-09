Atletica: a Rieti assegnati i titoli regionali per Cadetti e Cadette con performance straordinarie

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 22 settembre 2024, Rieti ha ospitato una lunga e dinamica giornata di gare di atletica presso lo Stadio Guidobaldi, dove giovani talenti dell’Under 16 hanno dato il massimo per conquistare i titoli regionali. Queste competizioni rivestono un’importanza fondamentale in vista dei prossimi Campionati Italiani Individuali e per Regioni, previsti a Caorle il 5 e 6 ottobre. I risultati dimostrano un notevole livello di preparazione e una competizione accesa tra i giovani atleti.

I cadetti in evidenza

Prestazioni eccezionali negli sprint e nelle distanze medie

Tra i cadetti, Artem Shablii dell’Atletica Villa Guglielmi ha conquistato il titolo degli 80 metri con un tempo di 8.91, a pochi centesimi dal proprio record personale. Nonostante la pressione, ha dimostrato di essere a suo agio sulle distanze brevi. Edoardo Petriaggi, rappresentante dell’Esercito Sport&Giovani, ha ottenuto il titolo nei 300 metri con un ottimo tempo di 36.83, mostrando un ottimo profilo di velocità e resistenza.

Nei 1000 metri e 2000 metri, Cristiano Pierantoni del Runners Ciampino ha stupito tutti, vincendo entrambe le gare con tempi rispettivamente di 2:41.48 e 5:56.32. Il successo di Pierantoni sottolinea il crescente talento della sua società che si afferma come una delle migliori del Lazio.

Salti e lanci: duelli all’ultimo centimetro

Anche le prove di salto e lancio si sono rivelate emozionanti. Tommaso Sagnotti di Acsi Atletica Campidoglio ha guadagnato il titolo dell’alto con un salto di 1,74 metri, esibendosi in una prestazione priva di errori, mentre Lorenzo Polidori ha toccato i 3,80 metri nel salto con l’asta, confermandosi tra i migliori esponenti della sua categoria.

Riccardo Casano ha brillato nel lungo, conquistando il titolo laziale con un salto di 6,13 metri, effettuato all’ultimo tentativo, mentre nel triplo ha ulteriormente stupito con un 13,60. Matteo Innocenzio Varga della Studentesca ha vinto nel peso con un impressionante lancio di 15,52 metri, segnando un significativo progresso rispetto alla sua migliore prestazione personale. Nel disco, la sua performance con un lancio di 36,40 metri ha completato una giornata trionfante.

Le cadette in primo piano

Velocità e resistenza nel segno delle Fiamme Gialle Simoni

Sabrina Romagnoli della Fiamme Gialle Simoni ha sbaragliato la concorrenza negli 80 metri, con un tempo di 10.02 secondi, aggiudicandosi il titolo regionale con una prestazione che ha impressionato sia il pubblico che i tecnici presenti. La sua superiorità è stata confermata anche negli 80 ostacoli, dove ha registrato un 11.84 che le ha permesso di ottenere un’altra medaglia d’oro.

Nel settore della velocità, Micol Candidi ha dimostrato la sua abilità vincendo i 300 metri in 41.23, aggiudicandosi il titolo e dimostrando di aver recuperato bene dal precedente secondo posto negli 80. Sara Chmielik della Studentesca ha trionfato nel 2000 con un eccellente tempo di 6:40.61, staccando nettamente le avversarie migliorando la propria prestazione personale.

Prove di lancio e salti

I risultati delle gare di lancio hanno visto il trionfo di Elisa Matrone della Fiamme Gialle Simoni nel martello con un lancio di 44.72 metri. Arianna Filipponi di Area Atletica San Cesareo ha conquistato il disco con un lancio di 36,77 metri, ulteriormente evidenziando il talento presente tra le atlete cadette.

Valeria Guerrini ha conseguito il titolo lungo con una misura di 5,26 metri, mentre Matilde Bertini ha brillato nel salto in alto con un 1,58 metri, dimostrando di essere una delle giovani promesse nella disciplina. Le prove di giavellotto non sono state da meno, con Veronica Peroni che ha fatto registrare una nuova miglior prestazione personale a 35,48 metri.

Le gare di Rieti hanno messo in risalto non solo il talento individuale dei giovani atleti, ma anche il lavoro delle società e dei loro allenatori, che hanno contribuito a preparare i ragazzi per affrontare le sfide future a livello nazionale. La competizione promette di essere accesa anche nei prossimi appuntamenti, con l’attenzione che cresce in vista dei Campionati Italiani di Caorle.