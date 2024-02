Attacco di un rottweiler: donna ferita nel suo giardino

Intervento chirurgico d’urgenza per Donna aggredita dal suo cane a Crotone

Una donna di 30 anni è stata vittima di un’aggressione da parte del suo rottweiler mentre si trovava nel giardino di casa a Crotone. Le ferite riportate sono state così gravi da richiedere un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale locale. Il motivo scatenante dell’attacco del cane è ancora oggetto di indagine.

La signora è stata condotta in codice rosso al pronto soccorso di Crotone e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico per ricucire le ferite e ricomporre alcune fratture.

Vicino di casa eroe nel salvataggio della Donna dall’aggressione del cane

Un vicino di casa della donna aggredita è intervenuto prontamente udendo le sue grida di aiuto. Mettendo a repentaglio la propria incolumità, è riuscito a separare il rottweiler dall’aggressione in corso, evitando ulteriori danni alla vittima. La prontezza e il coraggio dimostrati dal vicino hanno contribuito a limitare le conseguenze dell’attacco.

Donna non in pericolo di vita dopo l’aggressione del suo cane

Nonostante la gravità delle ferite riportate, la donna non è in pericolo di vita dopo l’intervento chirurgico. Le cure tempestive ricevute presso l’ospedale di Crotone hanno permesso di stabilizzare le condizioni della paziente e di avviare il percorso di guarigione. L’episodio rimane al centro delle indagini per comprendere le dinamiche dell’aggressione e prevenire situazioni simili in futuro.

