Attesissimo Golden Gala Pietro Mennea: il 30 agosto a Roma con 10 campioni olimpici in pista

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Redazione

Il Golden Gala Pietro Mennea, che si terrà il 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma, si prepara a ricevere una schiera di atleti di altissimo livello. Questo evento costituisce la tredicesima tappa della Wanda Diamond League e vedrà la partecipazione di numerosi campioni olimpici, pronti a regalare spettacolo e competizioni appassionanti. Tra i partecipanti figurano il primatista del mondo del peso Ryan Crouser, il giamaicano Roje Stona e l’azzurro Leonardo Fabbri, tutti schierati per una serata indimenticabile per appassionati di atletica leggera.

peso: la sfida dei campioni olimpici

il podio completo di Parigi in gara a Roma

L’attesa per la competizione del peso nel Golden Gala è alle stelle, poiché si sfideranno i migliori atleti dei Giochi Olimpici di Parigi. Saranno presenti tutti i membri del podio, con il campione olimpico Ryan Crouser che farà il suo esordio al Golden Gala. Con una lanciata vincente di 22,90 metri, Crouser ha trionfato a Parigi, conquistando così il suo terzo oro consecutivo. L’italiano Leonardo Fabbri, bronzo a Budapest e oro ai campionati europei, avrà l’opportunità di riscattarsi, avendo già dimostrato il suo talento nel corso della stagione, con un personale di 22,95 metri.

A sfidare Crouser saranno anche l’argento olimpico, Joe Kovacs, il bronzo Rajindra Campbell e il quarto classificato Payton Otterdahl. Fabbri e gli altri pesisti, compresi il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi e il neozelandese Jacko Gill, si presenteranno all’appuntamento con l’intenzione di superare le proprie performance, aumentando le aspettative per una competizione di alto livello.

il record del meeting tra nel mirino dei campioni

L’obiettivo di Crouser, oltre a vincere, sarà anche quello di tentare di battere il record del meeting, stabilito nel 2019 con una misura di 21,97 metri dall’atleta polacco Wojciech Bukowiecki. La storica edizione del Golden Gala ha messo in luce non solo l’alto livello competitivo, ma anche la volontà di ciascun atleta di dimostrare le proprie capacità in un evento prestigioso come questo.

disco: tutti i protagonisti delle olimpiadi

il podio e i principali contendenti

Nel settore del disco, non si limiterà a partecipare solamente il campione olimpico, ma ci sarà tutto il podio dei Giochi, con l’ulteriore presenza dei primi sette classificati. Roje Stona, che ha sorpreso il mondo con la sua vittoria al Stade de France, aspira ora a conquistare la Diamond League. Ma non sarà facile: il primatista del mondo, Mykolas Alekna, e altri contendenti come Matthew Denny e Kristjan Ceh, punteranno a rivincere e mettere a segno prestazioni che potrebbero scrivere la storia di questo sport.

Con Ceh che detiene il record del meeting con un lancio di 70,72 metri nel 2022, l’attenzione sarà rivolta a questo talento sloveno, desideroso di mantenere un alto standard di prestazioni. Oltre agli atleti già citati, tra i nomi di spicco in competizione ci sarà anche l’azzurro Alessio Mannucci, pronto a brillare nella sua specialità.

un cast di atleti di fama internazionale

9 campioni olimpici tra i partecipanti

L’incredibile lineup del Golden Gala Pietro Mennea prevede la presenza di ben nove atleti che sono saliti sul podio alle recenti Olimpiadi di Parigi. Accanto a Crouser e Stona, gli spettatori potranno assistere a performance da parte di stelle come Letsile Tebogo, Masai Russell e Winfred Yavi. La partecipazione di questi nomi illustri rende l’evento un’occasione imperdibile per gli appassionati di atletica leggera.

l’impegno degli azzurri

Il contingente azzurro non è da meno, con atleti di grande talento come Gianmarco Tamberi, il campione del mondo ed europeo dell’alto, e Stefano Sottile. Anche Nadia Battocletti, fresca medaglia d’argento nei 10.000 metri, sarà in gara, avendo scelto di partecipare ai 1500 metri.

La presenza di nomi noti rappresenta un incentivo non solo per gli atleti italiani, ma anche per tutto il movimento sportivo nazionale, sottolineando la crescita e l’interesse per l’atletica leggera in Italia.

informazioni sui biglietti e accesso all’evento

dettagli sui prezzi e riduzioni

I biglietti per assistere al Golden Gala Pietro Mennea sono già disponibili sul sito TicketOne, con tariffe che si adattano a varie categorie di pubblico. I prezzi variano da 10 euro per le curve fino a 40 euro per le posizioni più centrali. Questa affluenza di pubblico è incoraggiata anche dalle riduzioni disponibili per i giovani sotto i 16 anni, confermando che l’evento desidera essere accessibile a famiglie e sportivi.

promozioni per tesserati FIDAL

Particolare attenzione è riservata ai tesserati della Federazione Italiana di Atletica Leggera , ai quali sono riservate tariffe agevolate. Con l’obiettivo di promuovere il movimento di base dell’atletica, i membri potranno acquistare biglietti a prezzi scontati per facilitare l’accesso all’evento. Anche l’iniziativa “Golden Gala In Comune” consente di avvicinare il pubblico proveniente da diverse località italiane, con agevolazioni sui biglietti.

Resta quindi alta l’aspettativa per un evento che promette emozioni, prestazioni di altissimo livello e l’opportunità di ammirare alcuni dei migliori atleti del pianeta nella storica cornice dello stadio Olimpico di Roma.