Attività e visite didattiche a Roma: arte e storia per famiglie con bambini nel settembre 2024

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Settembre segna un periodo affascinante per le famiglie a Roma, con una serie di attività didattiche pensate per coinvolgere bambini dai 2 agli 11 anni in esperienze culturali immersive. Con eventi che spaziano dall’arte alla storia e all’archeologia, le proposte includono laboratori pratici, cacce al tesoro e visite guidate, rendendo la capitale una meta ideale per una gita in famiglia. Per pochi giorni, dal 3 al 10 settembre 2024, la città offre occasioni imperdibili per esplorare e apprendere in modo divertente.

Eventi per bambini da 5 a 11 anni

Martedì 3 settembre: Vi presento Frida Kahlo

Il primo appuntamento della settimana, “Vi presento Frida Kahlo“, offre ai bambini una preziosa occasione per approcciare l’arte attraverso un laboratorio pratico all’aperto. I partecipanti, guidati da esperti, esploreranno la vita e le opere della celebre pittrice messicana, scoprendo il significato della sua arte e il messaggio che veicola. Attraverso la realizzazione di opere ispirate a Frida, i giovani artisti potranno esprimere le proprie emozioni e sviluppare una connessione personale con l’arte.

Mercoledì 4 settembre: Vi presento Van Gogh

Il secondo evento, intitolato “Vi presento Van Gogh“, prosegue l’esplorazione del mondo artistico con un focus sul celebre pittore olandese. Ancora una volta, il laboratorio si svolgerà all’aperto, fornendo uno spazio stimolante per i bambini dove potranno cimentarsi nella creazione di pezzi d’arte ispirati allo stile unico di Van Gogh. Gli educatori guideranno i bambini attraverso le tecniche del pittore, incoraggiando la creatività e l’auto-espressione.

Sabato 7 settembre: Caccia al tesoro storica

Sabato 7 settembre si svolgerà “Un’avventura nella storia di Roma“, una coinvolgente caccia al tesoro didattica lungo Via dei Fori Imperiali. I ragazzi, divisi in squadre, esploreranno il cuore della Roma antica, scoprendo curiosità e aneddoti storici. Questo evento permette ai partecipanti di apprendere la storia della città in modo ludico. Inoltre, “Piccoli archeologi nei sotterranei della metro C San Giovanni” darà l’opportunità di visitare la Stazione-Museo, dove i bambini potranno scoprire reperti archeologici preziosi.

Domenica 8 settembre: Hic Sunt Pirates!

Domenica 8 settembre sarà dedicata a “Hic Sunt Pirates!“, una caccia al tesoro sull’Isola Tiberina. I bambini vivranno l’emozione di apprendere la storia di quest’area suggestiva della città mentre partecipano a un avvincente gioco di squadra. Sempre nel pomeriggio, si propone “Caccia al tesoro al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano“, che permetterà l’esplorazione del museo e dell’area archeologica con schede e indizi da risolvere. Infine, “Vi presento Leonardo Da Vinci” offre un’interessante visita guidata alla mostra, proponendo attività didattiche incentrate sull’inventore.

Lunedì 9 e Martedì 10

Il lunedì 9 settembre, i bambini potranno partecipare al laboratorio “Gli strumenti di pietra nella preistoria“, un modo per avvicinarsi alle origini della nostra civiltà attraverso attività pratiche. Ultimo giorno di eventi, il 10 settembre, sarà dedicato al laboratorio “Il mosaico dell’antica Roma“, dove i partecipanti creeranno il proprio mosaico, apprendendo l’importanza di questa forma d’arte nella cultura romana.

Eventi per bambini da 2 a 4 anni

Giovedì 5 settembre: Laboratorio di lettura

Il giovedì 5 settembre è riservato ai più piccoli, con un laboratorio di lettura destinato ai bambini dai 1 ai 2 anni. Questo incontro ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo della lettura attraverso storie emozionanti e attività coinvolgenti. Grazie alla presenza di educatori esperti, la petite audience vivrà un’esperienza sensoriale, scoprendo l’amore per i libri sin dalla tenera età.

Domenica 8 settembre: Baby caccia al tesoro

La domenica 8 settembre sarà il turno della “Baby Caccia al Tesoro” al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. Questo evento è un primo approccio alla storia e all’arte per i bambini più piccoli, che attraverso il gioco potranno scoprire le meraviglie racchiuse nel museo. I piccoli partecipanti saranno guidati da educatori che racconteranno storie affascinanti legate ai reperti esposti, stimolando la curiosità e la fantasia.

Per dettagli e prenotazioni sulle varie attività, si può visitare il sito Cicero in Rome. Per ulteriori informazioni è possibile contattare via email all’indirizzo simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it, o telefonare al numero 3475034600. Non perdere l’occasione di vivere un settembre straordinario a Roma!