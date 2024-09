Aumento dei crolli nelle scuole italiane: 69 incidenti in un anno, il numero più alto dal 2016

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Negli ultimi dodici mesi, l’Italia ha assistito a un grave incremento dei crolli nelle scuole, con un totale di 69 incidenti registrati tra settembre 2023 e settembre 2024. Questo fenomeno, che non ha precedenti negli ultimi sette anni, solleva seri interrogativi sulla sicurezza degli edifici scolastici nel Paese. In particolare, i dati evidenziano significative differenze tra le varie aree geografiche, con un’alta incidenza di problemi strutturali nel Sud e nelle Isole. Le informazioni sono state raccolte da Cittadinanzattiva, un’organizzazione che monitora costantemente la situazione delle strutture pubbliche in Italia.

crolli nelle scuole: un fenomeno allarmante

Un’analisi dei crolli registrati

Il rapporto di Cittadinanzattiva indica che nel periodo analizzato si sono verificati 69 crolli nelle scuole italiane. Questo dato, già preoccupante di per sé, evidenzia una tendenza all’insolvenza riguardo alla sicurezza delle strutture educative. Di questi incidenti, 28 si sono verificati nelle regioni del Sud e nelle Isole, rappresentando una percentuale significativa. Tuttavia, anche le scuole del Nord non sono esenti da questo problema, con il 40,5% dei crolli avvenuti in queste aree, seguite dal Centro con 13 registrazioni corrispondenti al 19%.

È interessante notare come in molti casi questi eventi fossero preannunciati da segnali visibili di deterioramento delle strutture, segnali che sono stati purtroppo sottovalutati. Questo suggerisce una mancanza di interventi tempestivi e adeguati da parte delle istituzioni, sollevando interrogativi sulle politiche di manutenzione e sull’allocazione delle risorse destinate alla sicurezza degli edifici scolastici.

I dati sul rischio sismico e l’agibilità

Oltre agli incidenti di crollo, i dati di Cittadinanzattiva rivelano che una significativa porzione degli edifici scolastici italiani non soddisfa i requisiti di sicurezza fondamentali. Attualmente, il 59,16% delle scuole non possiede il certificato di agibilità, mentre il 57,68% non ha il certificato di prevenzione incendi. Questi fattori risultano cruciali, in particolare in un Paese come l’Italia, che è soggetto a eventi sismici.

La mancanza di collaudi statici è un’altra questione di grande rilevanza, con il 41,50% degli edifici privi di questi importanti accertamenti. Ciò indica gravi lacune nei controlli e nella manutenzione delle strutture, che dovrebbero garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Questo quadro allarmante non solo rende gli edifici scolastici vulnerabili a crolli e incendi, ma mette anche a rischio la vita di migliaia di giovani e adulti che quotidianamente frequentano questi luoghi.

le aree a rischio e le conseguenze

Distribuzione territoriale delle scuole in zone a rischio

Secondo le informazioni fornite, su un totale di 40.133 edifici scolastici in Italia, 2.876 si trovano in zone classificate a rischio 1, mentre 14.467 sono ubicati in zone a rischio 2. Questa distribuzione mette in luce una vulnerabilità estrema, soprattutto per le scuole situate in aree geologicamente instabili o soggette a fenomeni atmosferici estremi. Le province del Sud e delle Isole, in particolare, spesso convivono con la minaccia di eventi sismici e alluvioni, rendendo necessaria una pianificazione e un’adeguata prevenzione.

Le conseguenze dei crolli e della mancanza di sicurezza negli edifici scolastici sono molteplici. Questi eventi non solo compromettono l’integrità strutturale delle scuole, ma interrompono anche il percorso educativo degli studenti. Inoltre, il timore di ulteriori incidenti stressa i genitori e il personale scolastico, creando un clima di insicurezza e paura.

Potenziali misure correttive

La situazione attuale richiede un’azione immediata da parte delle autorità competenti per garantire che tutte le scuole siano sottoposte a collaudi e ispezioni regolari. Investimenti in manutenzione e ristrutturazione diventano essenziali per evitare il ripetersi di eventi tragici. È fondamentale che i governi locali e nazionali collaborino per sviluppare piani strategici di intervento, aggiornando le strutture e garantendo che tutte le scuole siano conformi agli standard di sicurezza.

In questo contesto, la trasparenza nella gestione delle risorse e l’assegnazione di finanziamenti specifici per la sicurezza degli edifici scolastici dovrebbero essere prioritarie. Solo attraverso un intervento concertato e sistematico sarà possibile ridurre il numero di crolli e migliorare le condizioni di sicurezza per il futuro degli studenti italiani.