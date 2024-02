Aumento dei prezzi: colazione al bar supera i 3 euro per cornetto e cappuccino - avvisatore.it

Aumento dei prezzi per la colazione al bar nel 2024

Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i prezzi per la colazione al bar sono aumentati in media del 3% rispetto all’anno scorso. Questo aumento si è verificato in particolare nelle regioni centrali dell’Italia, dove i prezzi sono saliti del 4%. Si tratta di un ulteriore incremento rispetto agli aumenti a due cifre registrati negli anni precedenti.

Aumenti significativi per alcuni prodotti

Tra i prodotti analizzati, la spremuta d’arancia ha registrato il maggior aumento, con un +8% nelle regioni centrali. Anche il costo del cornetto è aumentato del 6% sia al centro che al nord del paese. Al sud e nelle isole, invece, il prodotto che ha subito il maggior aumento è stato il caffè, con un incremento del 5%.

Costo medio della colazione al bar

Considerando una colazione composta da un cappuccino e un cornetto, il costo medio è passato da 2,95 euro nel 2023 a 3,07 euro nel 2024. Questo significa che, considerando una colazione al bar di questo tipo per 5 giorni alla settimana, l’aggravio annuale è di circa 29,46 euro a persona. Per coloro che non possono fare a meno di una pausa caffè al giorno, l’aggravio annuale nel 2024 ammonta a circa 10,95 euro a persona.

È importante sottolineare che questi prezzi si riferiscono alla consumazione al banco. Per coloro che scelgono di sedersi al tavolo, i prezzi sono ancora più alti, soprattutto se si opta per locali turistici o con vista panoramica. In questi casi, il costo di un cappuccino e un cornetto serviti al tavolo può essere fino al 65% più alto rispetto al prezzo al banco.

In conclusione, i prezzi per la colazione al bar sono aumentati nel 2024, con incrementi significativi per alcuni prodotti. È importante tenere conto di questi aumenti quando si pianifica una pausa caffè al bar, soprattutto se si sceglie di sedersi al tavolo.

