Aumento preoccupante della fame nel mondo: 99 milioni di persone affrontano insicurezza alimentare

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Redazione

Le crisi alimentari globali stanno raggiungendo livelli allarmanti, con oltre 99 milioni di persone che lottano contro la fame a causa di conflitti come quelli in GAZA e SUDAN. Secondo le stime fornite dal WFP, la situazione attuale è una delle più gravi degli ultimi anni e richiede un intervento urgente da parte della comunità internazionale.

Crisi alimentari e conflitti globali

L’impatto dei conflitti su sicurezza alimentare e salute

Il rapporto delle Nazioni Unite sulle crisi alimentari ha messo in evidenza come, dalla fine del 2022 a oggi, il numero di persone vulnerabili sia aumentato vertiginosamente: si stima che quasi due milioni di individui stiano vivendo una condizione di insicurezza alimentare estrema, che porta con sé un rischio elevato di malnutrizione acuta e di mortalità. Arif Husain, Capo Economista del WFP, ha sottolineato che questo aumento si traduce in gravi conseguenze a lungo termine, non solo in termini di malnutrizione ma anche per il tessuto sociale ed economico dei paesi colpiti.

La causa principale del deterioramento della situazione è rappresentata dai conflitti in corso, dai quali emergono conseguenze devastanti per la popolazione. Situazioni di instabilità come quelle attualmente vissute a GAZA e SUDAN hanno peggiorato ulteriormente la già precaria condizione degli alimenti disponibili. Nonostante che alcune nazioni, tra cui KENYA e REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, abbiano visto un miglioramento nella produzione agricola, il panorama globale rimane critico.

La crisi umanitaria a Gaza

Un quadro allarmante per i bambini

Il direttore dell’UNICEF per la Nutrizione Infantile, Víctor Aguayo, ha recentemente fatto ritorno da GAZA, fornendo testimonianze dirette sull’impatto della guerra sul benessere della popolazione. Aguayo ha evidenziato un “collasso totale” dei sistemi alimentari e sanitari. I dati riportano che oltre il 90% dei bambini a GAZA consuma solo due tipi di cibo al giorno. Questa grave inaccessibilità ai nutrimenti fondamentali si accompagna a condizioni igienico-sanitarie disastrose, con una mancanza cronica di acqua potabile.

Inoltre, la situazione sta diventando sempre più critica: oltre 50.000 bambini necessitano urgentemente di cure per la malnutrizione acuta. Questo scenario catastrofico non solo mette a rischio la vita di milioni di piccoli, ma ha ricadute a lungo termine sullo sviluppo fisico e mentale di una generazione già vulnerabile.

Il Sudan e l’effetto domino

Una crisi alimentare che colpisce anche i vicini

La crisi alimentare in SUDAN sta conoscendo una rapida escalation, conseguente agli attuali conflitti che imperversano nel paese. Attualmente, si stima che circa il 26% in più di persone affronti livelli critici di insicurezza alimentare. A questa situazione si unisce anche un effetto domino che colpisce le nazioni limitrofe, come il CIAD e il SUD SUDAN, che stanno accogliendo un numero crescente di rifugiati sudanesi.

Questi paesi, già vulnerabili di loro, si trovano ora a dover fronteggiare una pressione maggiore sui loro già fragili sistemi alimentari. Con le risorse che scarseggiano, il rischio di una carenza alimentare globale diventa sempre più tangibile, minacciando così la stabilità di tutto il Corno d’Africa e oltre.

Il messaggio che emerge è chiaro: la comunità internazionale deve agire con urgenza per affrontare queste crisi alimentari, proteggere i più vulnerabili e prevenire un aumento esponenziale dei tassi di malnutrizione e mortalità.