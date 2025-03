Colomba di Pasqua light: la ricetta facile e sana per una Pasqua senza sensi di colpa

Ultimo aggiornamento il 24 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Scopri la ricetta della colomba di Pasqua light: un dolce tradizionale, ma più leggero e adatto a tutti, senza rinunciare al gusto.

La colomba di Pasqua è da sempre il dolce simbolo delle festività pasquali in Italia. Le sue origini milanesi sono legate alla Motta, famosa azienda che, già nota per i suoi panettoni, ideò questa prelibatezza per la Pasqua. La ricetta tradizionale prevede ingredienti ricchi come farina, burro, zucchero, uova e bucce di arancia candita, con una superficie decorata con mandorle glassate. Ogni porzione può arrivare a 400 kcal per 100 grammi di prodotto, un dato che non sempre rispecchia i desideri di chi cerca un’alternativa più leggera.

Quest’anno, però, voglio proporvi una versione light della colomba, perfetta per chi vuole mantenere a bada le calorie senza rinunciare al sapore della tradizione. La ricetta che vi propongo è semplice e veloce da preparare, ideale per chi non ha esperienza in pasticceria ma desidera comunque gustare un dolce pasquale fatto in casa.

La colomba light: facile, veloce e senza burro

La mia versione della colomba di Pasqua è pensata per essere leggera e gustosa. Ho eliminato il burro, ma il risultato è comunque un dolce morbido e saporito. Inoltre, questa colomba light è adatta anche a chi ha problemi di diabete. Ho utilizzato zucchero di canna grezzo e eritritolo in quantità ridotte, per mantenere un basso contenuto glicemico. Come sempre, essendo un dolce, è importante consumarlo con moderazione.

La ricetta è pensata per essere veloce e pratica: niente primi impasti o lunghe lievitazioni come nella ricetta tradizionale. Ho scelto di usare lievito istantaneo per dolci, evitando così l’uso di lievito di birra, che richiede tempi di lievitazione lunghi. Inoltre, ho optato per una colomba senza bucce di arancia candita – un ingrediente che non tutti amano – aggiungendo però un po’ di uvetta, solo perché mia madre ci tiene. Ma, se preferite, potete anche ometterla.

La ricetta della colomba light: ingredienti e preparazione

Questa colomba light è facile e veloce da preparare, con ingredienti semplici e alla portata di tutti. Iniziate separando le uova e montando gli albumi a neve con una frusta elettrica, mettendoli da parte. Successivamente, lavorate i tuorli con zucchero di canna e eritritolo fino a ottenere un composto omogeneo, quindi aggiungete l’olio, il latte e l’aroma alla mandorla. Dopo aver setacciato il lievito e la farina, aggiungeteli al composto, mescolando bene. Con una spatola, incorporate gli albumi montati, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto.

Aggiungete l’uvetta (se desiderato) e mescolate bene. Versate il composto nello stampo per colomba e decorate la superficie con mandorle e granella di zucchero. Infornate in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti, posizionando la colomba nella griglia centrale del forno. Dopo 20 minuti, spostate la colomba verso il basso nel forno per altri 10 minuti.

Sostituzioni e varianti

Se volete rendere questa colomba ancora più sana o adatta ai vostri gusti, potete sostituire la farina 00 con farina integrale, ma dovrete aumentare leggermente i liquidi, poiché la farina integrale tende ad assorbirne di più. Il latte parzialmente scremato può essere sostituito con una bevanda vegetale (come latte di mandorle o latte di soia) per una versione lactose free.

Se non avete lo stampo per la colomba, potete usare uno stampo da 18 cm e ridurre leggermente i tempi di cottura. Se preferite usare solo zucchero, vi consiglio di usare 90 g di zucchero di canna. Se volete evitare il dolcificante, potete utilizzare solo zucchero, ma il risultato finale potrebbe essere leggermente più calorico.

Se vi piace, potete sostituire l’olio di semi con 50 g di burro per un sapore più ricco.

Una Pasqua leggera senza rinunciare al gusto

Questa colomba light rappresenta una soluzione ideale per chi vuole celebrare la Pasqua con un dolce tradizionale, ma senza rinunciare alla leggerezza e alla salute. Facile da preparare, senza lunghi tempi di lievitazione e con ingredienti più leggeri, è perfetta anche per chi ha bisogno di tenere sotto controllo le calorie o per chi segue una dieta speciale. Non dimenticate, però, che anche se è più leggera, resta pur sempre un dolce, quindi va consumata con moderazione. Buona Pasqua a tutti!