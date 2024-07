Baby Gang assolto per non aver commesso il fatto

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un giovane trapper di 23 anni, conosciuto con il nome d’arte Baby Gang, è stato recentemente assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” dalla Corte d’appello di Milano. La decisione è giunta dopo che in primo grado era stato condannato a 4 anni e 10 mesi per una presunta rapina avvenuta a *Vignate, nel Milanese. A difenderlo c’era l’avvocato Niccolò Vecchioni, che ha visto accolta la richiesta di revisione del processo.*

La vicenda giudiziaria di Baby Gang

Nella provincia milanese di Vignate, il trapper Baby Gang si era visto coinvolto in un caso di presunta rapina che aveva portato a una condanna di 4 anni e 10 mesi in primo grado. Tuttavia, grazie all’operato dell’avvocato Niccolò Vecchioni e alla revisione del processo, il giovane è stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” dalla Corte d’appello di Milano. La decisione ha certamente portato sollievo al rapper e alla sua cerchia di sostenitori, che hanno sempre creduto nella sua innocenza.

