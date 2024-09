Ballando con le stelle: il countdown per la 19esima edizione inizia il 28 settembre alle 21.30

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’attesa è finita: la 19esima edizione di “Ballando con le stelle” si prepara a debuttare su Rai1 sabato 28 settembre alle 21.30. Durante la conferenza stampa svoltasi a Roma, i protagonisti del programma hanno rivelato le novità della stagione e confermato la forza del format che, grazie ad una ricca combinazione di danza, emozioni e intrattenimento, continua a conquistare il pubblico italiano.

Il successo di “Ballando con le stelle”

“Ballando con le stelle” è diventato un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori. Presentato da Milly Carlucci con l’affiatato Paolo Belli, il format è considerato un fenomeno culturale che unisce generazioni e diverse passioni. Marcello Ciannamea, Direttore di Intrattenimento Prime Time di Rai1, ha sottolineato come questo show sembri avere un appeal universale, grazie alla sua abilità di mescolare danza e spettacolo, creando un’atmosfera coinvolgente che cattura l’attenzione di adulti e bambini.

Nell’ultima edizione, “Ballando” si è dimostrato un trionfo anche su piattaforme digitali, risultando il programma di intrattenimento più visto su RaiPlay, con 2 milioni di ore di visione e 8 milioni di visualizzazioni. Claudio Fasulo, Vicedirettore del medesimo settore, ha evidenziato il motivo dell’attrazione continua verso lo show, spiegando come risieda nella varietà e nell’innovazione che ogni anno riescono a instaurare. “È la combinazione di un cast ricco e variegato che conquista il cuore degli spettatori”, ha detto Fasulo, ribadendo come l’arte e il talento siano sempre al centro di Ballando.

Un cast all’insegna dell’inclusività

Uno degli elementi distintivi di questa edizione è il focus sull’inclusività. La selezione dei concorrenti riflette una vasta gamma di esperienze e culturali, ciascuna con la propria unicità. Milly Carlucci ha affermato: “Vogliamo innovare ma anche restituire al pubblico qualcosa di conosciuto e amato”. Sotto questo aspetto, l’umanità di ogni concorrente si tramuta in un messaggio universale di emozioni e storie da condividere.

In questo contesto, il primo appuntamento di “Ballando con le stelle” vedrà la partecipazione di sette campionesse del volley italiano, unite dalla passione del ballo. Non mancherà la presenza della campionessa paralimpica Giuliana Chiara Filippi, che porterà sul palco la sua testimonianza di forza e resilienza. Nella seconda puntata, l’attesa cresce per Barbara d’Urso, la quale avrà l’opportunità di calcare il palcoscenico in una veste inedita. “Con Barbara c’era stato un tentativo anni fa, e quest’anno abbiamo finalmente trovato il momento giusto”, ha aggiunto Carlucci, esprimendo la sua convinzione che l’energia di Barbara sarà un valore aggiunto per il programma.

Il format che conquista il pubblico

“Ballando con le stelle” non è solo una competizione di ballo; è un vero e proprio show che riesce a fondere danza, musica e emozioni. Ogni puntata si trasforma in un evento sociale che coinvolge famiglie e amici, creando l’occasione perfetta per condividere momenti di svago e intrattenimento. La capacità di miscelare elementi di spettacolo con la sfida personale dei concorrenti è ciò che rende questo programma così accattivante.

La giuria, composta da esperti del settore e figure dello spettacolo, avrà il compito di giudicare le performance e supportare i concorrenti con feedback costruttivi. Questo aspetto contribuisce a generare una dinamica che non si limita alla semplice competizione ma che stimola anche un dialogo e una crescita personale degli artisti in gara.

Partecipare a “Ballando con le stelle” è senza dubbio un’opportunità che può cambiare la vita dei concorrenti, portando alla luce talenti nascosti e permettendo a ciascuno di scoprire il proprio potere espressivo attraverso il ballo. L’inizio di questa nuova stagione è atteso con fervore dai tanti fan che non vedono l’ora di assistere a queste emozionanti esibizioni che, come sempre, promettono di fare emozionare.