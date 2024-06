Balotelli a terra: la notte movimentata a Lignano Sabbiadoro

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Balotelli in difficoltà: la notte movimentata a Lignano Sabbiadoro

Balotelli, noto calciatore italiano, è diventato protagonista di un video virale su Instagram e Tik Tok girato durante una notte movimentata a Lignano Sabbiadoro. Le immagini mostrano l’atleta insieme ad un amico mentre tenta invano di rialzarsi dopo essere caduto per poi finalmente farcela.

La notte agitata a Lignano Sabbiadoro

Le immagini del video mostrano chiaramente Balotelli in uno stato di evidente alterazione psico-fisica, probabilmente a causa della delusione per la partita dell’Italia con la Svizzera o per una serata trascorsa in un locale. Dopo vari tentativi infruttuosi di alzarsi, il calciatore riesce finalmente a rimettersi in piedi e allontanarsi con il suo amico, mettendo fine all’episodio che ha destato l’attenzione dei social.

