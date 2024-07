Bambino di due anni vive con la madre detenuta nella sezione nido di Rebibbia: la vicenda di Giacomo.

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Storia di Giacomo e della madre detenuta

La storia di Giacomo, il bambino di due anni che condivide la vita nel carcere con la madre, è emersa di recente suscitando reazioni contrastanti all’interno della politica italiana. La madre sta scontando una pena nella sezione nido del carcere di Rebibbia a Roma, dove anche il padre del bambino è detenuto. Giacomo, nonostante la sua giovane età, è esposto a un ambiente carcerario, manifestando la sua realtà quotidiana attraverso poche parole come “apri” e “chiudi”.

Reazioni della politica e visita dei senatori

L’articolo che ha rivelato la storia di Giacomo ha scatenato una serie di reazioni all’interno della politica italiana. Un gruppo di senatori del Pd si è recato al carcere di Rebibbia per incontrare personalmente il bambino e sua madre. L’esperienza è stata descritta come drammatica, poiché ha portato alla luce la presenza di tre bambini nella sezione nido, ognuno con una storia unica ma accomunati dalla sofferenza condivisa all’interno del contesto carcerario.

Interventi e proposte dei senatori

I senatori del Pd hanno espresso la volontà di agire attivamente per migliorare la situazione dei minori all’interno delle carceri italiane, iniziando con un’analisi della situazione a Rebibbia e proponendo interventi nel decreto carceri in discussione. Le proposte mirano a umanizzare le carceri, alleviare il sovraffollamento e soprattutto liberare i bambini dalla realtà penitenziaria. Si auspica che tali proposte siano accolte come segno di civiltà e impegno per un futuro migliore per i minori coinvolti.

© Copyright LaPresse – Riproduzione Riservata.