Battaglia per la salvaguardia della Palmaria: la protesta di Legambiente

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Panoramica:

Un forte messaggio di protesta è stato lanciato oggi da Goletta Verde di Legambiente, che ha esposto uno striscione con la scritta “Giù le mani dalla Palmaria” mentre navigava davanti all’isola di Palmaria. Questo gesto simbolico è il segnale di un grande preoccupazione per il futuro dell’isola, minacciato da un ambizioso progetto urbanistico chiamato ‘Masterplan’.

I rischi del progetto ‘Masterplan’:

Il progetto urbanistico ‘Masterplan’ che minaccia l’isola di Palmaria sta mettendo in allerta Legambiente e tutti coloro che si battono per la salvaguardia dell’ambiente. Secondo quanto denunciato dagli ambientalisti, se questo progetto dovesse essere attuato, verrebbe compromessa la preziosa vocazione naturalistica dell’isola, riconquistata dopo anni di intervento umano sia civile che militare. Il ‘Masterplan’ prevede uno sviluppo turistico rivolto a un target di livello medio-alto, che comporterebbe la vendita diretta ai privati o l’affidamento ultradecennale degli immobili ora di proprietà dello Stato. A ciò si aggiunge il coinvolgimento di lobby con interessi economici in gioco, dimostrato anche dall’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la Liguria e il Comune di Portovenere. Legambiente respinge categoricamente il ‘Masterplan’, sottolineando che l’isola necessita di un nuovo modello che valorizzi le sue vocazioni ambientali, storiche e culturali, anziché sacrificarle sull’altare del profitto.

