Belen Rodriguez trascorre il San Valentino da single: una frecciatina all’ex?

Belen Rodriguez trascorre un San Valentino in solitudine

La famosa showgirl argentina Belen Rodriguez ha trascorso il giorno di San Valentino da single, dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. La coppia sembrava aver trovato la felicità insieme dopo la dolorosa separazione di Belen dal padre del suo secondo figlio, Stefano De Martino. Tuttavia, negli ultimi tempi, sembra che Belen ed Elio abbiano deciso di prendere strade diverse.

Il messaggio criptico sui social

Belen ha pubblicato un messaggio criptico sui social che sembra essere una frecciata all’ex compagno. La showgirl ha condiviso due nuove foto sul suo profilo Instagram, in cui appare annoiata, con i capelli sciolti e uno sguardo intenso verso la telecamera del telefono. Nelle immagini, Belen si trova in una vasca da bagno, rilassata e con un filtro bianco e nero. La didascalia che accompagna le foto è semplice ma significativa: “Aspettavo la luna”. Inoltre, Belen indossa ancora l’anello che Elio le aveva regalato, il che potrebbe essere interpretato come un modo per colpire ulteriormente l’ex compagno.

Una frecciatina a Elio Lorenzoni

Successivamente, Belen ha condiviso una storia su Instagram con una frase sull’empatia, sottolineando l’importanza di mettersi nei panni degli altri. Molti si sono chiesti se fosse un riferimento a Elio Lorenzoni, che secondo alcune voci non avrebbe compreso appieno la showgirl. Inoltre, Belen ha pubblicato un repost di un brano di Adriano Celentano intitolato “Una carezza in un pugno” e ha augurato un buon San Valentino a tutti coloro che amano. Questo gesto sembra essere un modo per esprimere il suo stato d’animo dopo la fine della relazione.

Belen Rodriguez a Dubai

Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, Belen si è recata a Dubai. La showgirl ha condiviso una foto su Instagram con la didascalia “Viaggiare ti apre gli occhi”. Questo viaggio sembra essere un modo per riflettere e trovare una nuova prospettiva sulla sua vita dopo la fine della relazione. Belen ha sempre parlato apertamente dei suoi sentimenti e ha affermato di non volersi più accontentare di niente. Il suo viaggio potrebbe essere un modo per cercare nuove opportunità e nuove esperienze che le permettano di crescere e trovare la felicità.

Foto: Instagram @belenrodriguez

