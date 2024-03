Bernini e la Scelta dell’Università di Torino: una Considerazione Personale

Una Decisione Controversa

La decisione dell’Università di Torino* di non essere scelta dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha suscitato molte controversie. Questa selezione, presa in piena autonomia accademica, ha lasciato molti perplessi e ha sollevato questioni riguardo alla libertà di scelta e all’indipendenza delle istituzioni accademiche.

Porte Aperte o Chiuse?

È emblematico che tale scelta sia avvenuta proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale delle Università, intitolata “Porte Aperte”. Questo particolare allineamento temporale ha reso il dibattito ancora più acceso, poiché ha messo in luce un’apparente contraddizione tra il concetto di apertura celebrato in quella giornata e la chiusura rappresentata dalla decisione presa.

Esclusione e Boicottaggio: due Concetti in Gioco

Nelle dichiarazioni della Ministra Bernini emerge un forte senso di opposizione verso qualsiasi forma di esclusione o boicottaggio nel contesto accademico. Questi concetti vengono condannati come estranei alla tradizione e alla cultura universitaria, che storicamente si sono sempre ispirate ai valori di apertura e inclusività.

Riflessioni sull’Autonomia Accademica

La vicenda solleva interrogativi importanti sull’autonomia accademica e sulle dinamiche decisionali all’interno delle istituzioni universitarie. Da una parte, sottolinea la necessità di rispettare le scelte autonome delle università, mentre dall’altra evidenzia l’importanza di una riflessione critica e aperta sulle strategie di selezione adottate.

Un Dibattito Aperto e Necessario

In conclusione, la questione sollevata dalla scelta dell’Università di Torino* da parte della Ministra Bernini va ben oltre il mero atto amministrativo. Si tratta di un riflesso delle complessità e delle sfide che caratterizzano il panorama universitario contemporaneo, richiedendo un dibattito aperto e costruttivo per garantire un’istruzione superiore basata su principi di equità e meritocrazia.*