Biden insulta Putin e attacca Trump: la tensione internazionale cresce

Joe Biden critica Vladimir Putin e Donald Trump durante un evento a San Francisco

Durante un evento a San Francisco, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso senza mezzi termini la sua opinione su Vladimir Putin, definendolo un “pazzo figlio di put…” e sottolineando la preoccupazione per un possibile conflitto nucleare. Biden ha enfatizzato l’importanza di concentrarsi sul cambiamento climatico come allarme principale, piuttosto che su potenziali crisi belliche. Inoltre, ha utilizzato l’acronimo ‘SOB’ (son of bitch) per riferirsi al leader del Cremlino, evidenziando la sua netta disapprovazione nei confronti di Putin.

“Abbiamo un pazzo figlio di put… come quel tipo, Putin, e altri… E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, l’allarme principale è il clima”, ha dichiarato Biden durante l’evento.

Biden critica anche Donald Trump e il partito repubblicano

Oltre alle sue critiche verso Putin, Joe Biden ha preso di mira anche l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento a San Francisco. Biden ha commentato le recenti dichiarazioni di Trump, in cui si è paragonato ad Alexey Navalny, il dissidente russo deceduto in carcere. Il presidente americano ha sottolineato un presunto declino del centro morale all’interno del partito repubblicano, affermando che la sua essenza americana sembra essere andata perduta nel tempo.

Biden sottolinea l’importanza di valori morali e ambientali

Durante l’evento, Joe Biden ha ribadito l’importanza dei valori morali e dell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Le sue parole hanno evidenziato la necessità di concentrarsi su questioni cruciali come il cambiamento climatico, anziché su potenziali minacce belliche. Biden ha enfatizzato la responsabilità di affrontare le sfide globali in modo unito e ha invitato alla riflessione sulle priorità che la società dovrebbe abbracciare per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

