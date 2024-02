Bologna-Fiorentina: Bologna vince 2-0 con gol di Rossi e Sansone

Bologna vince 2-0 contro la Fiorentina nel recupero di Serie A

Il Bologna ha ottenuto una vittoria importante nella ventunesima giornata di Serie A, superando la Fiorentina con un punteggio di 2-0. Questa vittoria ha permesso al Bologna di raggiungere l’Atalanta al quarto posto in classifica, entrambe le squadre con 42 punti. Tuttavia, l’Atalanta dovrà ancora recuperare una partita contro l’Inter, che attualmente è in testa alla classifica.

Orsolini sblocca la partita, ma il gol viene annullato

Il Bologna ha preso il controllo del match all’11’ quando Orsolini ha segnato su assist di Ferguson. Tuttavia, la Fiorentina ha reagito rapidamente e al 14′ Bonaventura ha cercato di pareggiare il punteggio con un tiro da fuori area, ma il portiere del Bologna, Ravaglia, ha deviato il pallone in angolo. Il Bologna ha avuto altre due occasioni per raddoppiare il vantaggio al 25′ e al 26′, ma i tentativi di Orsolini e Zirkzee sono stati respinti. Il Bologna sembrava aver segnato il secondo gol al 36′, ma il VAR ha annullato il gol per fuorigioco. La partita è stata caratterizzata da cinque minuti di recupero.

La Fiorentina non riesce a pareggiare nel secondo tempo

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha cercato di reagire e al 68′ Biraghi ha calciato bene una punizione dal limite dell’area, ma il portiere del Bologna ha effettuato una grande parata. La Fiorentina ha avuto un’altra occasione al 76′ quando Nzola ha provato un colpo di testa, ma il pallone è uscito di poco. Nonostante gli sforzi della Fiorentina, il punteggio è rimasto invariato e il Bologna ha mantenuto il vantaggio. Anche nel secondo tempo sono stati dati cinque minuti di recupero, ma non sono stati segnati altri gol. Nell’ultimo minuto di recupero, è stato Odgaard a segnare il secondo gol del Bologna, assistito da Lykogiannis, fissando il punteggio finale a 2-0.

Questo risultato è stato fondamentale per il Bologna, che ha ottenuto tre punti preziosi nella corsa per un posto in Europa League. La squadra ha dimostrato una buona prestazione, soprattutto grazie alle giocate di Orsolini, autore di una doppietta che purtroppo è stata annullata. La Fiorentina, d’altra parte, dovrà analizzare la partita e cercare di migliorare nelle prossime sfide per risalire in classifica.

About The Author