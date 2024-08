Bonarcado: la sindaca Mele costretta a rimodulare gli orari dell’ambulatorio per il caldo torrido

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

La situazione di emergenza climatica in Sardegna si fa sentire anche a Bonarcado, dove la mancanza di condizionamento nell’ambulatorio medico ha costretto la sindaca e medico di famiglia Annalisa Mele a rivedere gli orari di apertura della struttura. Durante la torrida estate, l’ambulatorio sarà accessibile solo nelle ore serali, per garantire la salute e il benessere dei pazienti.

Il caldo estremo e le sue conseguenze

Rischi per la salute

Le alte temperature estive non sono solo un disagio, ma rappresentano un serio rischio per la salute, principalmente per le persone più vulnerabili come anziani e pazienti con patologie preesistenti. La carenza di un sistema di climatizzazione nell’ambulatorio di Bonarcado ha spinto la sindaca Mele a lanciare un allerta sulla pericolosità di questa situazione.

L’estate sarda, nota per le sue temperature elevate, ha portato i termometri a toccare i 38°C all’interno della struttura, un ambiente che dovrebbe garantire benessere e cura. In questo contesto, il medico Mele ha evidenziato come l’assenza di condizionamento trasformi l’ambulatorio in un luogo potenzialmente nocivo, specialmente per i pazienti più fragili.

La risposta della sindaca e medico

L’istanza alla ASL

Annalisa Mele ha agito prontamente per risolvere la questione, presentando già lo scorso anno una formale richiesta di installazione di un condizionatore all’interno dell’ambulatorio. Nonostante le ripetute sollecitazioni e la disponibilità di un’azienda pronta ad effettuare l’installazione in tempi brevi, la risposta dell’ASL è stata negativa.

Questa risposta ha generato un forte incongruenza tra le necessità della comunità e la capacità della struttura di offrire un servizio assistenziale adeguato. La situazione ha costretto la sindaca a fronteggiare non solo problemi legati alla salute pubblica, ma anche a gestire il malcontento dei cittadini verso una realtà che sembra inattesa e poco fruibile.

Nuove modalità di accesso all’ambulatorio

Orari di apertura modificati

Di fronte a questa emergenza, Annalisa Mele ha deciso di adottare una soluzione temporanea, modificando gli orari di apertura dell’ambulatorio. Da lunedì a giovedì, il medico riceverà i pazienti dalle 19:00 alle 22:00, un tentativo di offrire un servizio più sicuro poiché le temperature nella serata tendono a essere più fresche.

La decisione, sebbene necessaria, non è priva di impatti sui cittadini, a cui la sindaca si è scusata per il disagio arrecato. Tuttavia, tale misura è stata vista come un sacrificio necessario per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che necessitano di assistenze mediche.

La sindaca ha confermato che questi nuovi orari rimarranno in vigore fino a quando non verrà risolto il problema del condizionamento, ribadendo la sua disponibilità a collaborare con le istituzioni competenti per garantire un ambiente più sicuro per la comunità di Bonarcado.