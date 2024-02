Bonus psicologo: circolare Inps, domanda dal 18 marzo 2023

Bonus psicologo: nuove modalità di presentazione della domanda

L’Inps ha pubblicato la circolare n.34 del 15 febbraio, che fornisce importanti informazioni sul bonus psicologo. Secondo quanto riportato dall’istituto di previdenza, la domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Tuttavia, è importante notare che la richiesta potrà essere effettuata solo in via telematica, utilizzando il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”.

Per accedere a questo servizio, è possibile utilizzare una delle seguenti modalità:

– Portale web, tramite l’apposito servizio;

Sito web dell’Inps (www.inps.it), utilizzando SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con tariffa applicata dal gestore).

È importante sottolineare che per le domande relative agli anni successivi al 2024, l’Inps comunicherà annualmente la finestra temporale per la presentazione delle domande tramite un apposito messaggio.

