Borse commemorative per vittime di femminicidio: iniziativa della Milanesa

La Milanesa: Borse “Create per Fare Rumore” alla Milan Fashion Week

Cinzia Macchi ha svelato la nuova collezione di borse per l’autunno-inverno del suo brand La Milanesa, durante la fiera di tendenza White, in occasione della Milan Fashion Week. Ogni borsa della collezione porta il nome di una donna vittima di femminicidio, in un gesto che unisce moda e impegno sociale.

I materiali protagonisti delle borse sono i tessuti di recupero, che spaziano dallo scozzese al nylon mixato al poliuretano. Le shopping bag sono arricchite da motivi tartan e manici in bambù con dettagli crochet, mentre le maxi bag reinterpretano lo stile “granny” con colori vivaci o in velluto con inserti di perle e piume.

“Un omaggio e insieme un monito – afferma Cinzia Macchi – affinché il ricordo di quello che è stato non avvenga mai più. Ogni donna è libera di essere quello che vuole e di fare rumore per dire ‘Io ci sono’.”*

L’Impegno Sociale dietro le Borse di La Milanesa

La scelta di dedicare ogni borsa della collezione a una donna vittima di femminicidio rappresenta un forte messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Cinzia Macchi unisce la sua passione per la moda alla volontà di promuovere valori di rispetto e uguaglianza.

Le borse “Create per Fare Rumore” non sono solo accessori di stile, ma veicoli di un’importante riflessione sulla libertà e sull’importanza di far sentire la propria voce. Ogni modello diventa così un simbolo di memoria e di speranza per un futuro in cui ogni donna possa esprimersi liberamente.

La Moda come Strumento di Cambiamento Sociale

Attraverso la sua nuova collezione, Cinzia Macchi dimostra come la moda possa essere un potente strumento di cambiamento sociale. Ogni creazione non è solo frutto di creatività e design, ma porta con sé un significato profondo che invita alla riflessione e all’azione.

Le borse La Milanesa non sono solo oggetti di desiderio, ma testimonianze tangibili di un impegno concreto per la promozione dei diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza di genere. Un connubio tra estetica e etica che rende ogni accessorio unico e carico di significato.

About The Author