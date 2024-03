Bradley Cooper e Gigi Hadid: Riflettori su una Nuova Coppia d’Elite a Hollywood

Bradley Cooper e Gigi Hadid, due tra le stelle più risplendenti di Hollywood, stanno scatenando il gossip con la conferma della loro relazione. Non solo si mostrano affiatati e felici in pubblico, ma sembrano avere molti aspetti in comune che potrebbero catalizzare l’evoluzione della loro storia d’amore. La recente partecipazione alla cena per il compleanno di Antoni Porowski ha messo in luce la loro sintonia e felicità insieme.

Il Fascino del Gossip nell’Universo Hollywoodiano

Bradley Cooper, recentemente in vetrina agli Oscar con il suo “Maestro”, si è mostrato radioso durante la cena, dimostrando una connessione speciale con Gigi Hadid, 28 anni. Loro erano “carini” insieme agli occhi degli osservatori. Dettagli sulle loro serate si moltiplicano, come la cena al rinomato ristorante italiano Via Carota, dove hanno gustato un mix di antipasti, due primi piatti e champagne. Questo non è stato il loro primo incontro in quel locale, ma solo l’ultimo di una serie di avvistamenti che stanno alimentando le fantasie dei fan.

Un Legame Solido Sotto il Riflettore

La compatibilità tra Bradley e Gigi sembra avere una base solida, indubbiamente supportata dal loro ruolo di genitori. Il fatto che entrambi abbiano figli, con rispettive ex partner, sembra essere un punto di unione essenziale nella loro relazione. Bradley Cooper è padre di una bambina di 6 anni, Lea De Seine, nata dalla sua relazione con Irina Shayk. D’altro canto, Gigi Hadid ha una figlia di tre anni di nome Khai con Zayn Malik. Questo legame genitoriale sembra far comprendere meglio l’uno all’altro, con Gigi che apprezza la maturità e la visione di paternità di Bradley. La loro frequenza negli avvistamenti pubblici suggerisce un legame che si consolida sempre di più, alimentando le aspettative del pubblico per il loro debutto sul red carpet insieme.